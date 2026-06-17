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Ελβετία – Βοσνία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (18/06)

Ελβετία – Βοσνία: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (18/06)

Ώρα για απαντήσεις! Βοσνία και Ελβετία έρχονται αντιμέτωπες για τη 2η αγωνιστική του ομίλου, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση στο κουπόνι, που θα κρίνει πολλά στην υπόθεση πρόκρισης.

Αμφότερες ξεκίνησαν με ισοπαλία τις υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ελβετία… σκάλωσε (1-1) απέναντι στο Κατάρ, ενώ το ίδιο σκορ έφερε η Βοσνία με αντίπαλο τον οικοδεσπότη Καναδά. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα αξίζει μια ματιά στο στοίχημα.

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Ελβετία – Βοσνία αποδόσεις

«Γκέλα» με το… καλημέρα για την Ελβετία, η οποία δέχτηκε την ισοφάριση στις καθυστερήσεις από το Κατάρ. Το σύνολο του Μουράτ Γιακίν δεν τελείωσε το ματς, με αποτέλεσμα να το «πληρώσει» και τώρα… τρέχει.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Βοσνία, η οποία προηγήθηκε κόντρα στον Καναδά, όμως δεν διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα. Τουλάχιστον πήρε βαθμό και την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του γκρουπ, το Κατάρ.

Η Ελβετία λογίζεται ξεκάθαρο φαβορί του ματς από τη τις στοιχηματικές εταιρίες, ωστόσο μέχρι στιγμής στη διοργάνωση σημειώνονται πολλές εκπλήξεις.

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Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά έχουν πάντα ενδιαφέρον, εκεί όπου βρίσκουμε σε υψηλή τιμή το Over 2,5 στη Stoiximan.

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Ελβετία – Βοσνία ειδικά στοιχήματα

Περιμένουμε μια σχετικά αμφίρροπη ευρωπαϊκή σύγκρουση. Ναι μεν η Ελβετία έχει ένα οριακό προβάδισμα λόγω περισσότερων ποιοτικών λύσεων στο ρόστερ, ωστόσο δεν παύει να αντιμετωπίζει ένα άκρως αξιόμαχο σύνολο. Εξάλλου, υπάρχει και η σκοπιμότητα, συνεπώς αξίζει να στραφούμε σε παιχνίδι με ειδικά στοιχήματα, ενώ έχουμε ξεχωρίσει ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ
1+UNDER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΑΤ ΤΡΙΚ: ΝΑΙ

Ελβετία – Βοσνία ειδικά παικτών

Οι ηγέτες βγαίνουν μπροστά στα κομβικά ματς, οπότε περιμένουμε να έχει καταλυτική παρουσία ο επιθετικός Εμπολό της Ελβετίας.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΜΠΟΛΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ
ΤΖΑΚΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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