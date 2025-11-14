Ελλάδα – Σκωτία Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (15/11)

Ελλάδα – Σκωτία live stream στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής του γκρουπ της Εθνικής.

Δεν κύλησαν καλά τα πράγματα για τη «γαλανόλευκη» και δύο στροφές πριν το τέλος έχει μείνει και μαθηματικά εκτός. Οι Σκωτσέζοι από την άλλη, οι οποίοι νίκησαν με 3-1 στον πρώτο γύρο, «καίγονται» για το τρίποντο.

Σπουδαία σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων, που η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα τα δώσει όλα.

Ποιο κανάλι δείχνει Ελλάδα εναντίον Σκωτία;

Το Ελλάδα – Σκωτία live streaming θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (21:45) και θα μεταδοθεί από τον Alpha.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ελλάδα – Σκωτία Σάββατο 15 Νοεμβρίου – 21 :45 Alpha

Πώς θα δω Live Streaming το Ελλάδα – Σκωτία;

