Είναι γεγονός: Ο Γιαννούλης σκέφτεται την επιστροφή στην Ελλάδα!

Για όλους και για όλα μίλησε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο αριστερός μπακ της Άουγκσμπουργκ αναφέρθηκε στο μέλλον του, καθώς και στο πόσο πιθανό είναι να φορέσει ξανά τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο Center Fox, εξομολογήθηκε τα συναισθήματά του για την Εθνική Ομάδα μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ δεν έκρυψε τον μεγαλύτερο φόβο του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννούλη:

Για το αν υπάρχει απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ:

«Νιώθουμε απογοητευμένοι γιατί μεγάλος μας στόχος ήταν να παίξουμε σε αυτό το Μουντιάλ. Ξέρουμε μέσα μας ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι από αυτό που παίξαμε, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια στο κουπόνι ΟΠΑΠ. Μπορεί τα παιχνίδια που μένουν να μην έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο για να παίξεις για την Εθνική ομάδα. Θα μπούμε και θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε».

Για τα νέα παιδιά στην Εθνική:

«Είναι ωραίο να έρχονται καινούριοι παίκτες με φρέσκια ενέργεια. Βέβαια θα ήταν καλύτερο να μην υπήρχαν τραυματισμοί, αλλά είναι πολύ ωραίο για όλους».

Για το τι έφταιξε:

«Δεν έχουμε κάνει ανάλυση, αλλά αυτό που έχουμε όλοι μέσα μας, κυρίως για το ματς με τη Σκωτία, είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει πώς έχουμε χάσει ακόμα. Ήταν υπό πλήρη έλεγχο μέχρι το σημείο που η Σκωτία άρχισε απλά να σκοράρει γκολ χωρίς φάση. Το παιχνίδι με τη Δανία ήταν τελείως διαφορετικό, ξέραμε ότι είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα, παλέψαμε αρκετά στο 2ο παιχνίδι. Τις ήττες με τη Δανία μπορείς να τις δεχτείς και να συνεχίζεις να παλεύεις, η ήττα από τη Σκωτία ήταν αυτή που μας “σκότωσε”. Δύο στιγμές από στημένες φάσεις που δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι έκαναν τη ζημιά. Ήμασταν και είμαστε σε καλή κατάσταση. Λέγαμε δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό με την ομάδα που έχουμε. Θεωρώ ότι είναι κι αυτό ένα μάθημα».

Για το ταλέντο αυτής της φουρνιάς:

«Από όσα βλέπω στις προπονήσεις και στα παιχνίδια υπάρχει ταλέντο ναι. Στην ουσία αυτό δεν εξαργυρώνεται με κάποια πρόκριση σε τελική φάση, οπότε θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πάει λάθος. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή γιατί όλα τα παιδιά προσπαθούν, με τον προπονητή δουλεύουμε πάρα πολύ καλά, αλλά κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει».

Για το στυλ ποδοσφαίρου της Εθνικής:

«Με το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να παίξουμε ποδόσφαιρο. Όλα τα παιδιά είναι φτιαγμένα να παίζουν κι όχι να καταστρέφουν. Είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά από τη μια στιγμή στην άλλη δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα τα πράγματα. Σίγουρα ήταν μεγάλη ευκαιρία να πάμε στο Μουντιάλ, αλλά δεν μπορείς σε 1μιση χρόνο να αλλάξεις τελείως το DNA. Χρειάζεται στήριξη & υπομονή και τα καλύτερα έρχονται».

Για το αν τον φοβίζει η πιθανότητα να είναι ένα από τα παιδιά που δεν θα καταφέρουν να πάνε σε τελική φάση:

«Με φοβίζει πάρα πολύ, μετράω τα χρόνια κάθε φορά, ειδικά μετά από αυτόν τον αποκλεισμό. Κοιτάζω σε δύο χρόνια που θα είναι το Euro πόσο θα είμαι, σε τι κατάσταση θα είμαι. Το επόμενο Μουντιάλ ίσως να μου πέφτει λίγο αργά γιατί θα είμαι στα 33-34. Γενικότερα υπάρχει αυτή η συζήτηση με τα παιδιά και με τον Σιώπη & με τον Πέλκα. Μήπως θα είναι η τελευταία μας ευκαιρία αυτή, είναι κάτι που μας απασχολεί και μας πληγώνει γιατί έχουμε παίξει αρκετά χρόνια στην Εθνική ομάδα και την αγαπάμε».

Για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Τα πράγματα είναι πολύ καλά, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ομάδας & ταιριάζει απόλυτα στο ρόστερ. Μόνο ευχαριστημένος μπορώ να δηλώσω. Η αντίδρασή του στον αποκλεισμό ήταν αρκετά ψύχραιμη, υπό άλλες συνθήκες θα περίμενα ένταση στα αποδυτήρια, αλλά δεν υπήρξε. Είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει την ελληνική νοοτροπία. Αυτό που ζητά από εμάς είναι να είμαστε σοβαροί στα δύο τελευταία παιχνίδια γιατί αντιπροσωπεύουμε όλη την Ελλάδα».

Για τον συναγωνισμό με τον Τσιμίκα:

«Είναι λογικό να συμβαίνει, αλλά το βλέπω θετικά γιατί ξέρω ότι έχω να ανταγωνιστώ έναν πολύ καλό παίκτη που έχει παίξει σε τοπ επίπεδο. Είναι πολύ ωραίος τύπος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι τελείως διαφορετικό το να παίζεις για την Εθνική από ότι σε ένα κλαμπ, ίσως σε ένα κλάμπ να με πείραζε. Στην Εθνική δεν υπάρχει αυτό, θέλω απλά να κερδίζουμε παίζω δεν παίζω, να πάμε σε τελική φάση κι ας μην παίξω ούτε δευτερόλεπτο».

Για τον κανιβαλισμό των social:

«Με ενοχλεί πάρα πολύ. Από όταν έφυγα από την Ελλάδα το έχω ξεχάσει λίγο, προσπαθώ να μην διαβάζω. Τα συζητάμε με τα παιδιά, το θεωρώ πολύ άσχημο. Δεν καταλαβαίνω τι κερδίζει κάποιος να εκφράζεται χυδαία για έναν παίκτη, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό. Στην Αγγλία και τη Γερμανία δεν μου συνέβη ούτε μία φορά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι το βλέπουν τόσο διαφορετικά; Όποιος γράφει άσχημα κάνει πρώτα κακό στον εαυτό του. Υπάρχει ένα μόνιμο γιατί».

Για το ενδιαφέρον των ελληνικών ομάδων και την απόφαση να πάει στη Γερμανία:

«Κυρίως ήταν ποδοσφαιρικοί οι λόγοι. Το σκεπτικό ήταν ξεκάθαρο. Ερχόμενος σε μια ελληνική ομάδα, ίσως να μην είχα την ευκαιρία να κάνω ακόμα ένα βήμα στην καριέρα μου σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Θεωρούσα ότι αν έρθω θα μείνω μέχρι το τέλος της καριέρας μου στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά αυτό ήταν το σκεπτικό. Στη Γερμανία είναι πιο εύκολο το σκαλοπάτι. Υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι την επιστροφή μου, αλλά πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και το κατάλληλο πλάνο».

Για το πόσο κοντά έφτασε σε ΠΑΟ και ΑΕΚ:

«Δεν θεωρώ ότι έφτασα κοντά, γιατί είχα εκδηλώσει τη θέλησή μου να πάω στο εξωτερικό. Υπήρχαν συζητήσεις, αλλά πέρα από αυτό είχα κλειδώσει ότι ήθελα να πάω στο εξωτερικό και περίμενα μια ικανοποιητική πρόταση και όταν ήρθε τελείωσαν και τα σενάρια. Το γερμανικό πρωτάθλημα μου αρέσει, το απολαμβάνω και νομίζω ότι μου ταιριάζει».

Για το αν ο ΠΑΟΚ θα έχει τον πρώτο ρόλο όταν θελήσει να επιστρέψει:

«Όταν έχεις περάσει κάποια χρόνια σε μια ομάδα σίγουρα αυτή έχει το προβάδισμα, αλλά πάντα σκέφτομαι ποδοσφαιρικά. Οπότε θα με ενδιαφέρει το ποδοσφαιρικό πλάνο όταν θελήσω να επιστρέψω στην Ελλάδα και αν θα υπάρχουν προτάσεις. Αλλά στον ΠΑΟΚ πέρασα δύο υπέροχα χρόνια και πάντα θα έχει μια καλή θέση στην καρδιά μου».

Για το ποια ομάδα είναι φαβορί για το ελληνικό πρωτάθλημα:

«Είναι πολύ νωρίς και όσο υπάρχει Ευρώπη στο πρόγραμμα θα δούμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Βλέπω το δίπολο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, αν και ο Παναθηναϊκός με το νέο προπονητή δείχνει πολύ καλά δείγματα και θα έχει ενδιαφέρον να ανέβει κι εκείνος βαθμολογικά».