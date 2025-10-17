Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Βελιγράδι για να διασταυρώσει το ξίφη του με την Εφές στο πλαισιο της 5ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 17/10

Ώρα έναρξης: 20:30

Γήπεδο: Basketball Development Centre

Live Streaming: ΕΔΩ

Κανάλι: NovaSports Prime

Εφές – Παναθηναϊκός Live Streaming 17/10

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι», έστω και αγχωτικά, επικράτησαν εντός έδρας της Βιλερμπάν με 91-85, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για μία ακόμη φορά ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν είχε τη χαρά να δει τον Ρισόν Χολμς να πραγματοποιεί την καλύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά της αναμέτρησης ο Ναν έκανε τη διαφορά για το «τριφύλλι», πλάι στον Τι Τζέι Σορτς. Βέβαια, οι Γάλλοι μπήκαν και αυτοί δυνατά, παίρνοντας μάλιστα το προβάδισμα (11-12). Ωστόσο, οι Χολμς και Ναν δεν ήταν διατεθειμένοι να αφήοουν τη Βιλερμπάν μπροστά στο σκορ πριν τη λήξη του δεκαλέπτου και εκμεταλλευόμενοι τις επιθετικές τους αρετές βοήθησαν στο να κλείσει το δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό στο +7 (26-19).

Η Βιλερμπάν είχε μπει από το ξεκίνημα με στόχο να «τρυπήσει» την περιφερειακή άμυνα των «πρασίνων» και έχοντας ένα πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο έμενε μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα, στο 12’ κατάφερε να ισοφαρίσει (28-28) και λίγο αργότερα να προσπεράσει (38-39). Και όπως συμβαίνει πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις, ήταν και πάλι η ώρα για το προσωπικό show του Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ με τη βοήθεια του Ρισόν Χολμς βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να τρέξει σερί 10-0 και να φτάσει στο 48-39.

Στο ίδιο τέμπο συνεχίστηκε και το δεύτερο ημίχρονο, με το «τριφύλλι» να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τη διαφορά (+13, 56-43), έχοντας βελτιώσει κατά πολύ και την αμυντική του συμπεριφορά. Αυτό δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Βιλερμπάν βρήκε και πάλι τρόπο να «ψαλιδίσει» τη διαφορά, αλλά και πάλι ο Χολμς ήταν εκεί για να δώσει στην ομάδα του νέο προβάδισμα 13 πόντων (66-53), ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε στο +8 (68-60).

Το κρεσέντο των τριπόντων της Βιλερμπάν συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να μένει διαρκώς «ζωντανή» (78-74 στο 34′). Όμως, ακριβώς όπως συνέβαινε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Χολμς ήταν εκεί για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Πέρα από τους τρομερούς Χολμς (24 π., 10 ριμπ., 1 μπλοκ) και Ναν (26 π., 5 ριμπ., 6 ασίστ), μεγάλη συνεισφορά είχαν οι Οσμάν (12 π., 5 ριμπ., 3 ασίστ), Χουάντσο (5 π., 8 ριμπ., 1 μπλοκ) και Γκραντ (5 π., 4 ασίστ).

Στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο κόουτς Αταμάν αναφέρθηκε στην εικόνα της αναμέτρησης, αλλά και στην εξαιρετική εμφάνιση του Χολμς, λέγοντας: «Τα θετικά για απόψε είναι πως ο Χολμς έδειξε την ικανότητά του και θα έχει περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Σε κάποια κομμάτια παίξαμε καλά αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε το ματς. Κάναμε μερικά λάθη στην άμυνα απέναντι στον Ντε Κολό, ο οποίος σκόραρε με τρίποντα και βολές. Βρήκαμε τρόπο να πάρουμε τη νίκη. Σε κάποια σημεία παίξαμε καλά, με κάποια δεν είμαι ευχαριστημένος. Στην διπλή αγωνιστική το σημαντικό είναι να βρεις τρόπο να πάρεις τη νίκη».

Επιπλέον, κλήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση του Μάριους Γκριγκόνις, αλλά και την προετοιμασία μετά την ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό. Πιο αναλυτικά είπε:

Για την εμφάνιση του Γκριγκόνις και το άσχημο ποσοστό στις βολές: «Ο Γκριγκόνις έχει ποιότητα και εμπειρία. Το ότι έχασε τη σεζόν πέρσι δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να βρει ρυθμό. Είμαι χαρούμενος που σκόραρε και είμαι σίγουρος πως θα συνεισφέρει στο μέλλον. Έτσι ήταν οι βολές απόψε. Είναι παράξενο. Δεν ήταν σημαντικό για εμένα ότι χάσαμε βολές αλλά ότι έβαλε 15 τρίποντα η Βιλερμπάν».

Για την προετοιμασία μετά την ήττα κόντρα στον Ολυμπιακό και για το πρόγραμμα: «Είναι ματς που μπορείς να κερδίσεις ή να χάσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τελείωσε. Θα συγκεντρωθούμε στο ματς με την Εφές στην Κωνσταντινούπολη».

Από τη μεριά του ο σέντερ του Παναθηναϊκού είπε: «Η νίκη είναι πάντα το πιο σημαντικό στο μπάσκετ. Μόνο αυτό με νοιάζει. Ως τώρα δεν είχα καμία επιρροή στα παιχνίδια μέχρι και σήμερα. Δεν είναι κάτι που είχα συνηθίσει. Χαίρομαι που κατάφερα απόψε να βοηθήσω την ομάδα μου στο να πάρω νίκη».

Όσον αφορά το Εφές – Παναθηναϊκός, μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day, ο κόουτς Αταμάν αναφέρθηκε στην αναμέτρηση με τους Τούρκους και στο γεγονός ότι αρχίζουν σταδιακά να μπαίνουν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες στο ροτέισον, χωρίς περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα είπε:

«Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό πώς θα παίξει η ομάδα μας σε αυτό το παιχνίδι, οπότε έχουμε την δύναμη. Μπορούμε να παίξουμε με οποιονδήποτε, αλλά φυσικά με όλο τον σεβασμό στην Εφές, έχουν καλή ομάδα, πήραν μία σημαντική νίκη πριν από δύο ημέρες με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε.

Η ομάδα είναι έτοιμη, ελπίζουμε ότι σε κάθε παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Υπάρχουν φυσικά νέοι παίκτες, που πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πολλές προπονήσεις, ελπίζω ότι όλοι θα καταλάβουν την στρατηγική του αγώνα».

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Τζέριαν Γκραντ, με τον Αμερικανό γκαρντ να αναφέρεται στο «κλειδί» της σημερινής αναμέτρησης, αλλά και στην επικράτηση επί της Βιλερμπάν. Αναλυτικότερα ανέφερε:

«Ξέρουμε ότι παίζουμε με μία ομάδα που παίξαμε στα playoffs την περασμένη σεζόν. Πολύ σκληρή ομάδα, η οποία έχει γίνει καλύτερη, οπότε θα είμαστε έτοιμοι».

Για το ποιο θα είναι το στοιχείο «κλειδί» για το παιχνίδι: «Το να κάνουμε το παιχνίδι μας. Παίζουμε εκτός, είναι πάντα δύσκολο, έχουν τρομερούς φιλάθλους. Το να κάνουμε το παιχνίδι μας και να παίξουμε με την πίεση».

Για τη νίκη επί της Βιλερμπάν: «Ήταν ένα παιχνίδι που το χρειαζόμασταν. Χάσαμε το προηγούμενο εντός μας στην Euroleague, οπότε δε θέλουμε να κάνουμε άλλες ήττες στην έδρα μας. Ήταν μία καλή νίκη».