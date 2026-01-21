ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Εφές – Ολυμπιακός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (22/01)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Εφές στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν στο κουπόνι ΟΠΑΠ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ παίρνοντας μία σχετικά άνετη νίκη με 100-93.

Οι Πειραιώτες ήταν εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίχρονο, ρίχνοντας τη Μακάμπι στα… σχοινιά και παίρνοντας ένα πολύ δυνατό προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος χαλάρωσαν αρκετά, ωστόσο είχαν ήδη βάλει τις βάσεις για την 14η φετινή τους νίκη στο πρόγραμμα αγώνων.

Σε φοβερό βράδυ βρέθηκε για μία ακόμη φορά ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σε 26’ σημείωσε 28 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Εβάν Φουρνιέ (12 π., 1 ριμπ., 9 ασίστ, 1 κλεψ.), Νίκολα Μιλουτίνοφ (13 π., 9 ριμπ.) και Ντόντα Χολ (7 π., 4 ριμπ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Εφές εναντίον Ολυμπιακός;

Το Εφές – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου (19:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports 4.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ
Εφές – Ολυμπιακός Πέμπτη 22 Ιανουαρίου21:15 Novasports 4

Πώς θα δω Live Streaming το Εφές – Ολυμπιακός;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το Εφές – Ολυμπιακός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ LIVE STREAMING
Stoiximan Live
Bet365 Live
Novibet Live
Pamestoixima.gr Live
Fonbet Live
Elabet Live

