Bρήκε τον νέο Ροντινέι ο Ολυμπιακός για τ’ αριστερά!💥

Έτοιμοι οι ερυθρόλευκοι να φέρουν στην Ελλάδα παίκτη που θα βοηθήσει σε δύο θέσεις.

Ουδείς είχε τρελαθεί στο άκουσμα του Ροντινέι όταν είχε κλείσει στον Ολυμπιακό. Ναι μεν ειχε γεμάτες σεζόν και μια μεγάλη καριέρα, αλλά λίγοι είναι αυτοί που βλέπουν πρωτάθλημα Βραζιλίας και ακόμα λιγότεροι αυτοί που θα κάτσουν να παρατηρήσουν ένα δεξί μπακ.

Θυμάστε τι είχε γίνει με τον Σκάρπα και τελικά τι (δεν) έκανε στον Ολυμπιακό.

Πάμε όμως στα φρέσκα κουλουριά και αυτά λένε πως ο Ολυμπιακός έχει βάλει στο στόχαστρό του τον νέο Ροντινέι. Αλλά για τα αριστερά. Και δεν λέω τυχαία τον Ροντινέι. Το γράφω γιατί ο Λέο Περέιρα της Φλαμένγκο (περί ου ο λόγος) είναι και καλός φίλος με τον Ρόντι.

Πάμε στα δεδομένα του Περέιρα. Μιλάμε για έναν παίκτη που κυρίως είναι αριστερό στόπερ, αλλά παίζει εύκολα και μπακ. Για να σας τον κάνω εικόνα στο μυαλό σκεφτείτε έναν Βραζιλιάνο Μαρκάνο.

Φέτος στη σεζόν που τελείωσε ο Περέιρα έπαιξε 60 ματς (!) και έβαλε και πέντε γκολάκια μιας και είναι εξαιρετικός και στο ψηλό παιχνίδι. Το συμβόλαιο του τελειώνει το 2027 οπότε η Φλαμένγκο μπαίνει στη λογική πως είτε θα τον πουλήσει τώρα ή θα τον κρατήσει μέχρι τα 32-33 του ή θα τον χάσει ελεύθερο.

Ο Περέιρα γνωρίζει τα πάντα για τον Ολυμπιακό από τον φίλο του και σκέφτεται πως είναι μια καλή ευκαιρία στα 29 του να παίξει για πρώτη φορά μπάλα στην Ευρώπη.

Γενικά ο Ολυμπιακός δεν έχει μεγάλη ανάγκη για τη συγκεκριμένη θέση αλλά ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει μια αναβάθμιση στις μεταγραφες ολυμπιακος. Από Μάντσα και Μπρούνο που έχει. Και ο Περέιρα μπορεί να καλύψει και τις δύο περιπτώσεις. Δεν είναι εύκολη περίπτωση αλλά δεν είναι και μη προσεγγίσιμη.

Κρατήστε το όνομα γιατί θα παίξει ξανά δυνατά…

