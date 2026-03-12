Big 4: Σε αυτή την ομάδα κλείνει ο Τριάντης!

Το γκολ… κομψοτέχνημα που πέτυχε πριν λίγες ημέρες, αλλά και ο συγκινητικός πανηγυρισμός στη μνήμη της μητέρας του έφεραν τον Νεκτάριο Τριάντη στο προσκήνιο της ελληνικής επικαιρότητας.

Κάτω από τα ραντάρ, ωστόσο, το όνομά του διατηρεί σημαντικό χώρο στα reports των μεγάλων ελληνικών ομάδων.

Αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την περίπτωσή του. Για το «τριφύλλι», μάλιστα, αποτελεί και μια ιδιαίτερα ελκυστική περίπτωση, ακόμη και μετά τις αλλαγές σε τεχνικό επιτελείο και μεταφραφικό τμήμα. Το ίδιο ισχύει και για την Ένωση.

Μιλάμε, άλλωστε, για έναν σύγχρονο χαφ στην εξαιρετική ηλικία των 22 ετών που λογικά σύντομα θα πάρει και τις πρώτες του ευκαιρίες από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος. Τη «γαλανόλευκη» επέλεξε αντί της Αυστραλίας, παρεμπιπτόντως. Τρομερή περίπτωση συνολικά.

Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πως ο ίδιος ο παίκτης δεν βλέπει τόσο ζεστά το ενδεχόμενο της Ελλάδας και της Σούπερ Λιγκ. Τουλάχιστον για τώρα, για την επερχόμενη, θερινή μεταγραφική περίοδο.

Προτεραιότητά του είναι να παραμείνει στο MLS και να συνεχίσει να εξελίσσεται στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2029. Λογικά, πάντως, κάποια στιγμή θα τον δούμε να παίζει δυνατά στη μεταγραφική επικαιρότητα της χώρας.