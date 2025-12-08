Αυτός ο παίκτης κάνει φαβορί τον Ολυμπιακό για τη Euroleague!

ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το δρομολόγιο Βελιγράδι – Πειραιάς μετά τον Φρανκ Νιλικίνα θα μπορούσε να κάνει άλλος ένας γκαρντ αυτή τη σεζόν. Ο λόγος για τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος εντυπωσιάζει αυτή τη σεζόν με τη φανέλα της Παρτιζάν που βέβαια επιβεβαιώνει τα προγνωστικά μπάσκετ και βρίσκεται εκτός των θέσεων που οδηγούν στα play off. 

Ο Αμερικανό-Γερμανός γκαρντ, που υπέγραψε συμβόλαιο με την Παρτιζάν για 1+1 χρόνια την περασμένη σεζόν, ήταν επιλογή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Με τον Ζοτς εκτός κάδρου, πλέον, παρουσιάζεται φευγάτος. Ιδίως, μετά τη σκληρή κριτική προς τους παίκτες για την κατάσταση που επικρατεί στην ομάδα. 

Ο 25χρονος, πάντως, είναι ο μόνος που έχει διασωθεί από το… ναυάγιο αυτή τη σεζόν. Πετυχαίνει 14 πόντους ανά ματς στη EuroLeague, ενώ έχει 42,7% ευστοχία από το τρίποντο. Επιπλέον, έχει και τη δυνατότητα να οργανώνει και να μοιράζει ασίστ. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια ιδανική επιλογή για τους «ερυθρόλευκους», που σκανάρουν την αγορά για να βρουν παίκτη να καλύψει το κενό του Κίναν Έβανς. 

Στον… αέρα υπάρχει και η αίσθηση πως μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ουάσινγκτον υπάρχουν ήδη επαφές, ενώ κυκλοφορούν και φήμες για συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεση ενσωμάτωσή του στους πρωταθλητές Ελλάδας.

