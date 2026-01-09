ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Αυτόν τον στόπερ πάει να πάρει ο Ολυμπιακός!🔥

mentilibar olympiakos

Η κίνηση από τη Βραζιλία μετά και την απόκτηση του αριστερού μπακ.

Μπορεί ο Μάντσα ακόμα να μην του έχει βγει του Ολυμπιακού και δύσκολα θα δούμε αλλαγή δεδομένων στο δεύτερο μισό της σεζόν, εντούτοις όμως μαθαίνω πως οι ερυθρόλευκοι πάνε στα ίδια μονοπάτια στις μεταγραφες ολυμπιακος.

Τι εννοώ;

Αν μαθαίνω καλά, ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει τον 18χρονο Λούις Εντουάρντο. Τον πιτσιρικά στόπερ της Γκρέμιο ο οποίος είναι και αρχηγός της Εθνικής Νέων της Βραζιλίας. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο τον θέλει, αλλά έχει αρχίσει ήδη τις διαπραγματεύσεις για να τον κλείσει με ένα ποσό κοντά στα 3.5 εκατομμύρια!

Θα μου πείτε τώρα εσείς. Εδώ δεν έπιασε ο Μάντσα στον Ολυμπιακό, αμέσως θα πιάσει ένας ακόμα πιο μικρός; Ο Ολυμπιακός έχει πλάνο για τον Εντουάρντο. Ποιο είναι αυτό;

Να τον αγοράσει άμεσα και να τον δώσει δανεικό στη Ρίο Αβε, ώστε να πάρει αμέσως χρόνο συμμετοχής σε αντρικό επίπεδο και σε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και για να προσαρμοστεί, φυσικά, στις ανάγκες της Ευρώπης, με την Πορτογαλία να είναι το ιδανικό μέρος λόγω και της γλώσσας.

Αυτή η μεταγραφή αργά ή γρήγορα θα γίνει. Τώρα για το θέμα του Κουιαμπάνο. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν σας έχω γράψει κάτι. Εγώ δεν το έχω τελειωμένο ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό ο παίκτης. Για να έρθει, πρέπει να φύγει ο Μπρούνο.

Ο Μπρούνο ακόμα είναι στο Κόπα Αφρικα και δεν υπάρχει και κάποια πρόταση για να φύγει. Ο αριστερός μπακ της Νότιγχαμ αν δεν πάει στον Ολυμπιακό πάντως, θα πάει κι αυτός στη Ρίο Αβε και βλέπουμε…

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα