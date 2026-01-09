Αυτόν τον στόπερ πάει να πάρει ο Ολυμπιακός!🔥

Η κίνηση από τη Βραζιλία μετά και την απόκτηση του αριστερού μπακ.

Μπορεί ο Μάντσα ακόμα να μην του έχει βγει του Ολυμπιακού και δύσκολα θα δούμε αλλαγή δεδομένων στο δεύτερο μισό της σεζόν, εντούτοις όμως μαθαίνω πως οι ερυθρόλευκοι πάνε στα ίδια μονοπάτια στις μεταγραφες ολυμπιακος.

Τι εννοώ;

Αν μαθαίνω καλά, ο Ολυμπιακός πάει να κλείσει τον 18χρονο Λούις Εντουάρντο. Τον πιτσιρικά στόπερ της Γκρέμιο ο οποίος είναι και αρχηγός της Εθνικής Νέων της Βραζιλίας. Ο Ολυμπιακός όχι μόνο τον θέλει, αλλά έχει αρχίσει ήδη τις διαπραγματεύσεις για να τον κλείσει με ένα ποσό κοντά στα 3.5 εκατομμύρια!

Θα μου πείτε τώρα εσείς. Εδώ δεν έπιασε ο Μάντσα στον Ολυμπιακό, αμέσως θα πιάσει ένας ακόμα πιο μικρός; Ο Ολυμπιακός έχει πλάνο για τον Εντουάρντο. Ποιο είναι αυτό;

Να τον αγοράσει άμεσα και να τον δώσει δανεικό στη Ρίο Αβε, ώστε να πάρει αμέσως χρόνο συμμετοχής σε αντρικό επίπεδο και σε πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και για να προσαρμοστεί, φυσικά, στις ανάγκες της Ευρώπης, με την Πορτογαλία να είναι το ιδανικό μέρος λόγω και της γλώσσας.

Αυτή η μεταγραφή αργά ή γρήγορα θα γίνει. Τώρα για το θέμα του Κουιαμπάνο. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν σας έχω γράψει κάτι. Εγώ δεν το έχω τελειωμένο ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό ο παίκτης. Για να έρθει, πρέπει να φύγει ο Μπρούνο.

Ο Μπρούνο ακόμα είναι στο Κόπα Αφρικα και δεν υπάρχει και κάποια πρόταση για να φύγει. Ο αριστερός μπακ της Νότιγχαμ αν δεν πάει στον Ολυμπιακό πάντως, θα πάει κι αυτός στη Ρίο Αβε και βλέπουμε…