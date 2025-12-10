ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτοί οι επιθετικοί ρίχνουν τα «τσιμέντα» στην Ελλάδα!

Super League

Το βαρύ πυροβολικό μιας ομάδας είναι οι επιθετικοί. Αυτοί που σκοράρουν τα γκολ, παίρνουν τη δόξα. Γίνονται και μοιραίοι κάποιες φορές και μπαίνουν στο στόχαστρο, αλλά κακά τα ψέματα αυτός που βάζει τη μπάλα στο πλεκτό έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. 

Οι καλοί φορ ή γενικά επιθετικοί στη χώρα μας αρκετοί. Άνθρωποι που ταύτισαν το όνομα τους με τους μεγάλους συλλόγους, γκολ που χάρισαν τίτλους. Εν όψει του μεταγραφικού παζαριού που ανοίγει βρήκαμε τους καλύτερους, ελεύθερους, που θα ταίριαζαν στην επιθετική γραμμή των κορυφαίων κλαμπ της Stoiximan Super League

Λορέντζο Ινσίνιε 

Μια εποχή σκεφτόσουν τη Νάπολι και τον έβαζες αμέσως στο κάδρο. Ο Ινσίνιε πέρασε από τα τμήματα υποδομής των «παρτενοπέι» έφτασε στην ανδρική ομάδα, καταξιώθηκε. Τελευταία ομάδα πριν μείνει ελεύθερος, το Τορόντο. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 632 ματς, με 200 γκολ και 129 ασίστ.

Μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του, η κατάκτηση του Euro 2021 με την Εθνική Ιταλίας, με την οποία έχει αγωνιστεί 54 φορές. Αγωνίζεται κυρίως στα αριστερά της επίθεσης αλλά μπορεί να αποδώσει και στην κορυφή. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε περισσότερο πόσο θα ταίριαζε σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και ψάχνει και τη διάκριση στην Ευρώπη. 

Ντιέγκο Κόστα

Σίγουρα έχει μείνει σε πολλούς για το ατίθασο πνεύμα του και το ότι έχανε αρκετές φορές τη ψυχραιμία του. Ο Ντιέγκο Κόστα έχει δεχτεί άλλωστε 13 κόκκινες στην καριέρα του. Ωστόσο δεν αμφισβητείται η αξία του. Έχει σκοράρει 199 γκολ σε 562 ματς, σηκώνοντας πολλές κούπες στην καριέρα του.

Έχει στο παλμαρέ του από δύο πρωταθλήματα Αγγλίας και Ισπανίας με Τσέλσι και Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ με τους «ροχιμπλάνκος» κατέκτησε και το Γιουρόπα Λιγκ το 2018. Μεγάλη καριέρα για έναν τεράστιο σκόρερ που θα ταίριαζε ταμάμ να πανηγυρίσει μαζί με τους φιλάθλους κάποιο του γκολ σε ελληνικό γήπεδο. 

Λούκας Πέρεθ

Ένας γνώριμος από τα παλιά μιας σε αυτή τη λίστα καθώς ο Λούκας Πέρεθ έχει περάσει δύο φορές από τον ΠΑΟΚ. Ο 37χρονος πλέον Ισπανός στον «δικέφαλο» του βορρά κατέγραψε 52 από τις 460 συμμετοχές στην καριέρα του. Έκανε όνομα στη Ντεπορτίβο Λα Κουρούνια ενώ αγωνίστηκε στην Αγγλία με τη Γουέστ Χαμ και την Άρσεναλ.

Στους «κανονιέρηδες κατέκτησε και το FA Cup τη σεζόν 2016-17. Η γνώση της ελληνικής πραγματικότητας και το πέρασμα του από έναν σύλλογο που πρωταγωνιστεί του δίνει έξτρα πόντους για να επιστρέψει σε ανάλογο επίπεδο. 

Ντάγκλας Κόστα 

Οι συστάσεις περιττές για έναν από τους πιο ταλαντούχος εξτρέμ που είδαμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Με Μπάγερν και Γιουβέντους στέφθηκε πρωταθλητής (3 φορές Γερμανίας και άλλες τόσες Ιταλίας), ενώ στη Σαχτάρ που μας τον σύστησε πήρε συνολικά 11 τίτλους.

«Εθισμένος» θα λέγαμε στις επιτυχίες, ξέρει πως είναι να κουβαλάς το πρέπει της νίκης και την πίεση που φέρνει ο πρωταθλητισμός. Έμεινε ελεύθερος από τη Σίδνεϊ FC, ψάχνει έκτοτε μια επιστροφή σε ένα πρωτάθλημα με ανταγωνισμό και σίγουρα θα ταίριαζε στην Ελλάδα ο 31 φορές διεθνής με τη Βραζιλία 34χρονος εξτρέμ. 

Ζάχαβι

Μπορεί να μην έκανε την καριέρα άλλων που είδαμε παραπάνω, αλλά πέτυχε σίγουρα τα περισσότερα γκολ. Σχεδόν 400 σε 650+ συμμετοχές με όλους τους συλλόγους ο Ζάχαβι, που στέφθηκε 6 φορές πρωταθλητής Ισραήλ, τις περισσότερες με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ πήρε και ένα πρωτάθλημα Ολλανδίας με τη φανέλα της Αϊντχόφεν.

Πάντα μέσα στις φάσεις, με εξαιρετικά τελειώματα, γνωρίζει το τι εστί να κυνηγάς τίτλους και διακρίσεις. Είναι πλέον 38, εάν και υπάρχουν επιθετικοί που αποδεικνύουν ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

