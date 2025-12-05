Αυτοί είναι οι κορυφαίοι τερματοφύλακες που μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα!

Χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη εποχή του χρόνου. Όχι άδικα αφού το γιορτινό κλίμα, τα οικογενειακά τραπέζια και τα ταξίδια κυριαρχούν στην ατζέντα των ημερών. Όχι όμως μόνο αυτά.

Είναι οι μέρες οι ομάδες ανοίγουν τα μεταγραφικά τους κιτάπια και πορτοφόλια βγαίνοντας στην αγορά για παίκτες. Η ελληνική Super League μπαίνει στην τελική ευθεία, αφού μετά την ολοκλήρωση του β’ γύρου ακολουθούν τα playoffs.

Ταυτόχρονα οι μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, που αγωνίζονται και στην Ευρώπη θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα περισσότερα παιχνίδια, άρα οι απαιτήσεις μεγαλώνουν.

Βάλτε στην εξίσωση το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που θα συμμετέχουν κάποιοι παίκτες που αγωνίζονται στην Ελλάδα, αλλά και τους τραυματισμούς που δυστυχώς πάντα προκύπτουν οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προσθήκες είναι αναγκαίες.

Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου έχει το χαρακτηριστικό διορθωτικών κινήσεων, αλλά και ενίσχυσης ρόστερ που κάνουν πρωταθλητισμό.

Επιπλέον επειδή οι ελεύθεροι, οι χωρίς ομάδα παίκτες δηλαδή, είναι πιο προσεγγίσιμες επιλογές (σίγουρα πιο φθηνές), υπάρχουν «διαμαντάκια» που ξεχωρίζουν.

Οι τερματοφύλακες είναι πάντα μια αγορά με ενδιαφέρον αλλά και δυσκολίες. Ωστόσο όταν υπάρχουν επιλογές όπως οι παρακάτω, γεμάτες εμπειρίες και παραστάσεις σε κορυφαίο επίπεδο, οι όποιες ενστάσεις υποχωρούν.

Ρουί Πατρίσιο

Η λίστα περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα που μπορεί να μην είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας τους αλλά έχουν κατακτήσει τίτλους και γνωρίζουν πως είναι να κάνεις πρωταθλητισμό.

Ο Ρουί Πατρίσιο, είναι στα 38 του πλέον και έχει καταγράψει συνολικά 745 συμμετοχές, τις 270 δεν δέχτηκε γκολ. Είναι και 108 φορές διεθνής με την Πορτογαλία με την οποία κατέκτησε και το Euro 2016 ως ο βασικός γκολκίπερ. Έχει παίξει με την Εθνική του σε 5 Euro και 3 Μουντιάλ.

Η ανάδειξή του 2 φορές ως καλύτερος τερματοφύλακας με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν συνοδεύτηκε με κάποιο πρωτάθλημα παρά μόνο με δύο Κύπελλα, ενώ η μεγαλύτερη επιτυχία σε επίπεδο συλλόγων ήταν το Κόνφερενς Λιγκ με τη Ρόμα τη σεζόν 2021-22.

Φρέιζερ Φόρστερ

O 37χρονος Άγγλος, 6 φορές διεθνής, είναι ελεύθερος από πέρυσι, όπου βρέθηκε στην Τότεναμ. Μαζί της κατέκτησε και το Γιουρόπα Λιγκ του 2024, ενώ τις πιο λαμπερές μέρες της καριέρας του τις έζησε στη Σέλτικ. Με τους Σκωτσέζους κατέκτησε 4 πρωταθλήματα αλλά και τρία Κύπελλα, ενώ τον έχουμε δει και με τις φανέλες των Νιουκάστλ και Σαουθάμπτον.

Έχει κάτσει κάτω από τα γκολπόστ 489 φορές έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του στις 207 από αυτές. Η εμπειρία του από Πρέμιερ Λιγκ φτάνει και περισσεύει για κατανοήσει κάποιος πόσο θα βοηθούσε σε ομάδες που πάνε για το πρωτάθλημα, ενώ θα μπορούσε να διδάξει και τα μυστικά της θέσης σε κάποιον νεαρό συνάδελφό του.

Τόμας Βάτσλικ

Η παρουσία του με τον Ολυμπιακό το 2022, τον έκανε πρωταθλητή Ελλάδας και του προσέδωσε εκείνη την απαραίτητη εμπειρία της ελληνικής πραγματικότητας που πάντα οι ομάδες τη λαμβάνουν υπόψη. Με την Μποαβίστα τον είδαμε να αγωνίζεται τελευταία φορά, ενώ ο 36 χρονών Τσέχος έχει συμμετάσχει σε ένα Euro με την ομάδα του το 2021.

Εκεί κατέγραψε τις 5 από τις συνολικά 54 συμμετοχές με τα χρώματα της Εθνικής του, ενώ συνολικά έχει παίξει σε 596 ματς (177 clean sheets). Σημαντικό το πέρασμά του από τη Σεβίλλη με την οποία κατέκτησε το Γιουρόπα τη σεζόν 2019-2020, ενώ τους περισσότερους τίτλους τους πήρε με τη Βασιλεία. Πιο συγκεκριμένα «σήκωσε» 3 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο.

Σαλβατόρε Σιρίγκου

Έγινε γνωστός από την Παρί Σεν Ζερμέν με την οποία έχει καταγράψει τις περισσότερες εμφανίσεις από τις συνολικά 562. Βρίσκεται πλέον στο 38ο έτος της ηλικίας του με την Παλέρμο τον είδαμε τελευταία φορά σε αγωνιστική δράση. Έχει να επιδείξει και το Euro 2021 με την Ιταλία, 28 φορές διεθνής με τη «σκουάντρα ατζούρα».

Η συνύπαρξη του με τους… αστέρες στο Παρίσι αλλά και η αύρα του πρωταθλητή Ευρώπης αποτελούν στοιχεία, χρήσιμα για ομάδες κορυφής.