Αυτοί είναι οι κορυφαίοι μέσοι που μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα!

Super League

Εν αναμονή της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου τα σενάρια δίνουν και παίρνουν. Οι «μεγάλοι» της ελληνικής ποδοσφαιρικής κοινότητας ψάχνουν ποιοτικές λύσεις, παίκτες να καλύψουν κενά ή αυτούς που θα τους ανεβάσουν επίπεδο.

Οι χωρίς ομάδα ποδοσφαιριστές αποτελούν μια ενδιαφέρουσα δεξαμενή που πάντα μπορούμε να βρούμε λύσεις για όλες τις τοπ ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος.  

Οι μέσοι αποτελούν ίσως την πιο νευραλγική θέση στο ποδόσφαιρο, ειδικά από τη στιγμή που όλο το παιχνίδι περνάει από τα πόδια τους. Είτε με πιο αμυντικά είτε με πιο επιθετικά χαρακτηριστικά, μπορείς να βρεις παίκτες που αλλάζουν τον ρου των αγώνων και πολλές φορές μπορούν να αλλάξουν ακόμα και τις αποδόσεις ενός ματς στις στοιχηματικές εταιρίες, αναλόγως την παρουσία τους ή μη στο χορτάρι. 

Μίραλεμ Πιάνιτς 

Ίσως το πιο μεγάλο όνομα στη λίστα με παρουσία σε Γιουβέντους, Ρόμα, Μπαρτσελόνα και Λυών. Με την πρώτη μάλιστα κατέκτησε και τέσσερα πρωταθλήματα Ιταλίας, ενώ σχεδόν σε όποιον σύλλογο έχει αγωνιστεί κάποιον τίτλο έχει κατακτήσει.

Είναι πλέον στα 35 του χρόνια και έχει καταγράψει πάνω από 660 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο (77 γκολ και 132 ασίστ). Η εμπειρία τόσα χρόνια σε τοπ επίπεδο αλλά και οι ικανότητές του τον κάνουν μία εξαιρετική επιλογή για ομάδα πρωταθλητισμού. 

Ντέλε Άλι 

Το πείραμα με την Κόμο δεν πέτυχε για τον ντελικάτο επιθετικό μέσο. Ο Ντέλε Άλι στα 29 του είναι χωρίς ομάδα και σίγουρα όταν ξεκινούσε από την Τότεναμ οι προοπτικές ήταν πολύ διαφορετικές.

Με σχεδόν 400 συμμετοχές και 94 γκολ αποτελεί σίγουρα μια επιλογή που έχει δώσει στο παρελθόν τα διαπιστευτήρια που είναι αναγκαία για να έρθει και να πρωταγωνιστήσει άμεσα σε μία διεκδικήτρια τίτλου. Τελευταία ομάδα όπως είπαμε η ομάδα του ιταλικού Βορρά, ενώ έχει περάσει και από την Μπεσίκτας. 

Άλεξ Όξλεϊντ – Τσάμπερλεϊν 

 Ακόμα ένας από την Αγγλία ορμώμενος, 35 φορές διεθνής κιόλας ο Τσάμπερλεϊν. Έχοντας κάνει λαμπρή καριέρα στη Λίβερπουλ με την οποία κατέκτησε το Τσάμπιονς Λιγκ το 2019 και την Πρέμιερ Λιγκ την επόμενη σεζόν, κουβαλάει μια ποδοσφαιρική πανδαισία να μοιραστεί.

Έχει αγωνιστεί σε 443 ματς, από 53 γκολ και ασίστ έχει καταγράψει. Μέχρι το καλοκαίρι αγωνιζόταν στην Μπεσίκτας με την οποία πρόλαβε να «σηκώσει» και ένα Κύπελλο Τουρκίας. Θα δέσποζε στα ελληνικά γήπεδα. 

Τζιάκομο Μποναβεντούρα 

Βαδίζει πλέον στο 36ο έτος της ηλικίας του αλλά με πολλές εμφανίσεις σε Ρόμα και Φιορεντίνα ξέρει πώς να συμπεριφερθεί στο πιο ανταγωνιστικό level. Μαζί με την παρουσία του στην Αλ Σαμπάμπ συμπλήρωσε συνολικά στην καριέρα του τις 585.

Δεν έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους αλλά έχοντας αγωνιστεί σε σπουδαία κλαμπ όπως η Φιορεντίνα και η Μίλαν ξέρει πως είναι να διαχειρίζεσαι πίεση για θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα μια επιλογή που θα προσφέρει αρκετά σε όποια ομάδα την κάνει. 

Ιντρίσα Ντούμπια 

Όχι τόσο γνωστός στο ελληνικό κοινό, αλλά ψάχνει ένα ριστάρτ στην καριέρα του ο 27χρονος Ιβοριανός. Στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν στέριωσε με πολλούς δανεισμούς, ενώ είχε αφήσει καλές εντυπώσεις στο Βέλγιο όπου και αγωνίστηκε σε Ζούλτε Βάρεγκεμ και Άντερλεχτ.

Δυναμικά στοιχεία στο παιχνίδι του πάντα είναι απαραίτητα στα δύσκολα ματς που μπορεί δώσει μια ομάδα στην Ελλάδα. Με 43 κίτρινες βέβαια σε 233 εμφανίσεις θα πρέπει να προσέχει λίγο. 

