Αυτοί είναι οι κορυφαίοι αμυντικοί που μπορούν να παίξουν στην Ελλάδα!

Ένα πολύ κλασικό ποδοσφαιρικό ρητό λέει ότι «η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα». Εάν έχεις δηλαδή συμπαγή μετόπισθεν τότε μπορείς να κερδίζεις και πιο εύκολα. Από την άλλη το ποδόσφαιρο που εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, έχει μετατρέψει τις θέσεις των αμυντικών σε κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη του παιχνιδιού μιας ομάδας.

Το περίφημο build up, η αξιοποίηση των κεντρικών αμυντικών κυρίως στις στατικές φάσεις, αλλά και η χρησιμότητα των ακραίων μπακ στη δημιουργία.

Η λίστα περιλαμβάνει αμυντικούς που είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή στην αγορά και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν άμεσα από τους μεγάλους της Stoiximan Super League. Οι λύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις επείγουν, ενώ σε άλλους συλλόγους το βάθος του ρόστερ κρίνεται εώς και απαραίτητο.

Ρέναν Λόντι

Πολλοί θα θυμάστε τον 27χρονο Βραζιλιάνο από τη θητεία του στην Ατλέτικο Μαδρίτης όπου έκανε και τις καλύτερες σεζόν του. Μέλος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας το 2020-21, έχει αγωνιστεί και 19 φορές με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Επιθετικό μπακ , που έχει πετύχει συνολικά 14 γκολ στην καριέρα του, θα ταίριαζε σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να έχει πλουραλισμό στην επίθεση. Τελευταία του ομάδα ήταν μέχρι τον Σεπτέμβριο η Αλ Χιλάλ όπου πανηγύρισε μαζί της το νταμπλ στη Σαουδική Αραβία. Προηγουμένως είχε περάσει και από τη Μαρσέιγ στη Γαλλία.

Σέρχιο Ρεγκιλόν

Το όνομα του 28χρονου αριστερού μπακ είχε συνδεθεί πολύ έντονα με εκείνο της ΑΕΚ, στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, ντιλ που όμως δεν ολοκληρώθηκε. Έχοντας εμπειρία στο τοπ επίπεδο σε Ισπανία και Αγγλία, αποτελεί μία χρήσιμη επιλογή για να ενισχύσει τις κορυφαίες ομάδες της χώρας.

Με τη φανέλα της Τότεναμ είναι η πιο πρόσφατη φορά που τον είδαμε σε αγωνιστική δράση, ενώ τις πιο λαμπρες μέρες της καριέρας του τις ειδε στη Σεβίλλη με την οποία κατέκτησε και το Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν 2019-2020. Έχει αγωνιστεί σε σπουδαία κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παπέ Αμπού Σισέ

Οι συστάσεις δεν χρειάζονται για τον 30 ετών πλέον Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό που έζησε τις καλύτερες στιγμές του στον Ολυμπιακό. Μαζί κατέκτησαν το νταμπλ το 2019-2020, καθώς και το πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν. Μέλος της πολύ καλή ομάδας που έχτισε ο Πέδρο Μάρτινς με την πορεία στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ και της επικής πρόκρισης επί της Άρσεναλ.

Η γνώση που έχει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς επίσης και το πως είναι παίζεις υπό την πίεση για τίτλους και νίκες του δίνει ένα προβάδισμα για να συμπεριληφθεί και πάλι σε ένα τέτοιο σύνολο.

Φόνσου – Μένσα

Δεν γινόταν από τις επιλογές μας να απουσιάζει ένα δεξί μπακ. Ο λόγος για τον Μένσα που στα 27 του πλέον δεν έχει ομάδα, τελευταία ήταν η Λεβερκούζεν. Εκεί κατέκτησε πρωτάθλημα και Κύπελλο σε μία σεζόν (2023-24), εάν και γενικά η καριέρα του είχε και άλλους τίτλους. Από μικρός στη Γιουνάιτεντ «σήκωσε» μαζί της το Γιουρόπα Λιγκ το 2017 αλλά και το Λιγκ Καπ την ίδια σεζόν.

Είχε προηγηθεί το FA το προηγούμενο έτος. Έμπειρος με δυναμικά χαρακτηριστικά μπορεί να προσφέρει τόσο όσο βασικός αλλά και προερχόμενος από τον πάγκο. Με την Εθνική Ολλανδίας έχει αγωνιστεί 3 φορές.

Μάριο Ρούι

Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε. Με έναν αριστερό μπακ, τον Μάρκο Ρούι, που πάντα τον χαρακτήριζε η συνέπεια και η σταθερότητα. Οι 425 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο το επιβεβαιώνουν, με τον 34χρονο πλέον Πορτογάλο να είναι χωρίς ομάδα. Έχει να επιδείξει στο παλμαρέ του, το Nations League με τη χώρα του αλλά και ένα πρωτάθλημα Ιταλίας το 2022-23 καθώς και Κύπελλο με τη Νάπολι το 2020.

Οι 32 ασίστ που έχει βγάλει μας δίνουν την εντύπωση ότι τα σέντερ φορ θα ήταν ιδιαίτερα χαρούμενα να τον έχουν συμπαίκτη, ενώ η εμπειρία του δεδομένα θα παίξει ρόλο για να τον επιλέξουν.