Kingbet Kingbet

Αυτό θα γίνει με Ρότα!💥

rota aek

Τι θα συμβεί με τον Έλληνα μπακ και το μεγάλο πρόβλημα της ΑΕΚ.

Όσο η ΑΕΚ προσπαθούσε το καλοκαίρι να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση της προηγούμενης κατάστασης, προφανώς άφησε κάποια θέματα για πιο μετά. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα το βρει μπροστά της τον Γενάρη και φυσικά και το επόμενο καλοκαίρι.

Πάμε σήμερα να σας πιάσω το πρώτο θέμα. Λάζαρος Ρότα. Ο Έλληνας διεθνής μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Όπερ σημαίνει πως τον Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει και φυσικά ο κάθε σύλλογος να του προσφέρει ένα μεγάλο συμβόλαιο με δεδομένο πως δεν θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μπροστά της δύο μήνες για να του ανανεώσει το συμβόλαιο για να μην τον χάσει δωρεάν. Το πρόβλημα δείχνει ακόμα μεγαλύτερο αν αναλογιστεί κανείς πως πίσω από τον Ρότα υπάρχει ο Οντουμπάτζο ο οποίος δεν υπολογίζεται.

Στο ζουμάκι τώρα. Η ΑΕΚ προφανώς θέλει να ανανεώσει τον Ρότα. Γιατί και διεθνής είναι και είναι διαφορετικό να βγεις στην αγορά για 2 μπακ και διαφορετικό να βγεις για ένα.

Αυτή τη στιγμή ο Ρότα έχει συμβόλαιο που φτάνει τις 400.000 ευρώ. Τι ζητάει; 1.000.000 ευρω. Αύξηση 150% ο Έλληνας διεθνής ο οποίος νιώθει οτι ειναι σε ηλικία που μπορεί να διεκδικήσει και κυρίως να βρει αυτά τα λεφτά.

Γενικά η ΑΕΚ από πέρσι το καλοκαίρι έχει ανεβάσει πολύ τα συμβόλαια της ομάδας και μένει να δούμε πώς θα κρίνει τις απαιτήσεις του Ρότα για το συμβόλαιο του. Το θέμα προφανώς είναι ορθάνοιχτο και θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες.

