Αυτό ισχύει με Τζίμα στην Εθνική!🔥

tzimas ellada

Τι συμβαίνει με το κομμάτι της Εθνικής που επηρεάζει και τον Δουβίκα.

Προφανώς υπάρχει ένα μπέρδεμα το τελευταίο διάστημα με τις κλήσεις στην Εθνική ομάδα. Η μάλλον για να το γράψω καλύτερα, δεν διατηρούνται οι ισορροπίες με αποτέλεσμα να υπάρχουν μικρές γκρίνιες και θεματάκια.

Που για την ώρα δεν έχουν πάρει έκταση, αλλά αρχικά με την αποτυχία του αποκλεισμού από το Μουντιάλ και εν συνεχεία αν δεν πάει καλά η Εθνική, θα πάρει μεγαλύτερη έκταση και η γκρίνια θα μεγαλώσει.

Αρχικά ενα θέμα είναι ο Δουβίκας. O Έλληνας φορ με την Κόμο φέτος έχει παίξει 13 ματς στο τοπ επίπεδο της Ιταλίας και έχει βάλει 5 γκολ (2 στο πρωτάθλημα και 3 στο Κύπελλο) και μία ασίστ.

Κι όμως παρά το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Ιωαννίδης και έσπασε το δίδυμο με Παυλίδη, δεν κλήθηκε στην Εθνική και την θέση του Φώτη πήρε ο Τεττέη. Που επίσης πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν.

Και προφανώς ο Δουβίκας σκέφτεται αν όχι τώρα, πότε. Όμως υπάρχει κι άλλο θεματάκι. Αυτό του Τζίμα. Ένας Τζίμας που βλέπει να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής από τον Κωστούλα στη Μπράιτον, αλλά δεν κλήθηκε αυτός στην Ανδρών. Αλλά ο Μπάμπης.

Προφανώς δεν έχει πρόβλημα με τον Μπάμπη ο Τζίμας, αλλά σίγουρα θα σκέφτεται γιατί να μην είναι κι αυτός στις κλήσεις στην Ανδρών ειδικά από την στιγμή που τραυματίστηκε και ο Φώτης.

Γενικά αρχίζει και μεγαλώνει το κομμάτι της διαχείρισης στο δυναμικό του Ιβάν και μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί η φάση στο ερχόμενο πρόγραμμα αγώνων.

