Αυτή την εξέλιξη με τον Φαρίντ δεν την περίμενε κανείς!

Με το απόλυτο των νικών ολοκληρώθηκε η «διαβολοβδομάδα» για τον Παναθηναϊκό, μιας και οι «πράσινοι» έκαναν το 2/2 σε Παρίσι και Μαδρίτη, έστω και αν τα προγνωστικά δεν ήταν με το μέρος τους.

Άλλωστε, οι ήττες σε Πριγκιπάτο και Βελιγράδι, με αποκορύφωμα την αποκαρδιωτική εμφάνιση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, είχαν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους κύκλους της ομάδας.

Ο Εργκίν Αταμάν μιλούσε διαρκώς για την απουσία ενός ψηλού που θα έχει τον ρόλο του… τερματοφύλακα στην άμυνα, με τις απουσίες των Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς.

Το πλάνο των «πρασίνων» ήταν να αποκτηθούν δύο παίκτες, με τον Κένεθ Φαρίντ να έρχεται με τελείως συμπληρωματικό ρόλο, αφού τα χρόνια είχαν περάσει και πλέον αγωνιζόταν στην Ταϊβάν.

Αρκούσαν όμως δύο σούπερ εμφανίσεις για να αλλάξει η οπτική των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φαίνεται να βρήκαν έναν νέο Λεσόρ.

Συγκεκριμένα, ο «Manimal» μέτρησε πρώτα 17 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα στο Παρίσι και στη συνέχεια 16 πόντους και 8 ριμπάουντ στη Μαδρίτη, κόντρα στον Έντι Ταβάρες.

Οπότε, φαίνεται πως θα αλλάξει και η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτή προβλέπει συμβόλαιο δύο μηνών, το οποίο μάλιστα υπογράφηκε δίχως μεγάλο κόστος για τον «Επτάστερο», ο οποίος δαπάνησε μόνο 100.000 δολάρια, ενώ αυτό είναι και το ποσό των μηνιαίων αποδοχών του.

Αυτό όμως που καθιστά τη συγκεκριμένη συμφωνία να αγγίζει τα όρια της… κλοπής είναι πως αν ο Παναθηναϊκός ενεργοποιήσει για ακόμα πέντε μήνες το συμβόλαιο του Φαρίντ, ο 36χρονος Αμερικανός θα αμείβεται με λιγότερα χρήματα και συγκεκριμένα 80.000 δολάρια τον μήνα.

Το λες και… τίποτα για έναν παίκτη ο οποίος έκανε τη διαφορά από τις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα του «τριφυλλιού».