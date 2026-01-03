ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Αυτή είναι η αλήθεια για Τετέ-Παναθηναϊκό-Γκρέμιο!💣

tete pao

Τι πραγματικά συμβαίνει τις τελευταίες μέρες και η κίνηση που δείχνει πολλά.

Για τον Τετέ σας τα είχα πει από το καλοκαίρι. Η όλη του συμπεριφορά μου έκανε εντύπωση. Και κάνε δήλωση από εδώ και κάνε δήλωση από εκεί. Ο Βραζιλιάνος σαν να ψαχνόταν για κάτι από την πατρίδα του. Προφανώς σας είχα πει τότε πως ο Παναθηναϊκός αν δεν πάρει τα λεφτά που θέλει, δεν πρόκειται να τον δώσει τότε.

Τώρα όμως; Γενικά έχει γίνει ένας χαμός με τον Τετέ και με την συμπεριφορά του. Και με τη συμπεριφορά των Βραζιλιάνων. Πάμε λίγο να σας τα βάλω σε μια σειρά, γιατί πρέπει πάντα να βάζουμε κάτω τα δεδομένα στις μεταγραφες παναθηναϊκος.

Ο Τετέ λοιπόν πήρε το αεροπλάνο για Βραζιλία με την άδεια των Χριστουγέννων. Εκεί, με το που έφτασε τον περίμεναν αρκετοί δημοσιογράφοι για να τον ρωτήσουν εάν έκλεισε στην Γκέμιο! Μία μέρα μετά ο ίδιος σήκωσε φανέλα Γκρέμιο με το όνομά του. Και ταυτόχρονα έσκαγαν τα δημοσιεύματα το ένα μετά το άλλο πως είτε έτσι είτε άλλιως, ο Τετέ θα κλείσει στην Γκρέμιο.

Προφανώς στον Παναθηναικό δεν τα έχουν αφήσει να περάσουν έτσι. Και θέλουν να βρουν την καλύτερη δύνατη λύση. Και φυσικά δεν θα κάνουν το χατήρι στον Τετέ και στην Γκρέμιο επειδή πιέζουν με πολύ λάθος τρόπο να προχωρήσουν σε μια μεταγραφή που δεν θα συμφέρει τους πράσινους.

Ο Παναθηναϊκός μόνο πουλάει τον παίκτη και τον πουλάει με πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζει πως η Γκρέμιο μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά και δεν θα κάνει πίσω ο Παναθηναϊκός εάν δεν τα βρει.

Αλλιώς ο Βραζιλιάνος θα υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια και μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά μένει να δούμε πόσο θα τον “τιμωρήσει” ο σύλλογος για τη συμπεριφορά του σε αυτό το διάστημα. Άλλωστε ένα από τα πράγματα που θέλει να αλλάξει ο Μπενίτεθ, είναι η νοοτροπία στην ομάδα και ο Τετέ είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να περαστούν τα μηνύματα προς όλους.

Τώρα αν θέλετε την εκτίμησή μου; Λίγο πάνω λίγο κάτω θα βρεθεί η χρυσή τομή και ο Τετέ θα πουληθεί στην Γκρέμιο.

