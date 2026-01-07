Ατλέτικο – Ρεάλ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (08/01)

Ατλέτικο – Ρεάλ live stream στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού για το ισπανικό Σουπερκόπα.

Ένα μαδριλένικο ντέρμπι στο πρόγραμμα αγώνων πάντα έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία. Οι δύο ομάδες της ισπανικής πρωτεύουσας έρχονται αντιμέτωπες με έπαθλο ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Ποιο κανάλι δείχνει Ατλέτικο εναντίον Ρεάλ;

Το Ατλέτικο – Ρεάλ live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ACTION 24.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Ατλέτικο – Ρεάλ Πέμπτη 8 Ιανουαρίου – 21:00 ACTION 24

Πώς θα δω Live Streaming το Ατλέτικο – Ρεάλ;

