Ατλέτικο – Ρεάλ αποδόσεις: Το εντυπωσιακό 3/24 και το… 1-1!🔥💣

Ατλέτικο - Ρεάλ αποδόσεις

Κάνοντας μία βόλτα στα στατιστικά τού εν λόγω ζευγαριού, διαπιστώσαμε κάτι που μας έκανε τρομερή εντύπωση. Που το βλέπεις και λες «Αποκλείεται!». Κι όμως, αλλά είναι τέτοιο το μεγαλείο της Ρεάλ Μαδρίτης, που… ελαττώνει κάπως την έκπληξή σου.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ
1.85

Αναφερόμαστε στις φορές που η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει φιλοξενήσει τη μισητή συμπολίτισσά της, μόνο στο πλαίσιο του πρωταθλήματος από τη σεζόν 1999-2000. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση και σημείωση, να γράψουμε πως οι «ροχιμπλάνκος» συμμετείχαν στη δεύτερη κατηγορία τις χρονιές 2000-2001 και 2001-02.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Το τρομερό 3/24

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης αποδόσεις

Αν εξαιρέσουμε τις σεζόν που αναφέραμε παραπάνω, από τότε η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει υποδεχθεί τη Ρεάλ 24 φορές για τη La Liga. Νίκες; Μόλις τρεις, οι δύο εκ των οποίων το 2022 και 2023.

Κάντε τα μαθηματικά και το σερί είναι μεγάλο. Εντάξει, προφανώς και οι εποχές έχουν αλλάξει, εννοείται πως η δυναμική της ομάδας του Σιμεόνε έχει εκτοξευθεί έκτοτε και το «Wanda Metropolitano» έχει μπει και αυτό στο κόλπο.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ LA LIGA ΧΩΡΙΣ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
2.15

Ενδεικτικό όλου αυτού, πως στις τελευταίες έξι επισκέψεις τους στο εν λόγω γήπεδο, οι «μερένχες» έχουν φύγει μόλις μία φορά με το διπλό. Πράγμα που ασφαλώς επηρεάζει τις αποδόσεις στο στοίχημα.

Εντάξει, ένα προβάδισμα η Ρεάλ το έχει, αλλά το 2.35 με το 2.90 δεν λες ότι είναι και μεγάλη απόκλιση. Εξάλλου, μέχρι τη σέντρα, η «ψαλίδα» μπορεί να κλείσει.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
2.90 3.60 2.35

Όσον αφορά τα γκολ, κοιτώντας και τις προηγούμενες αναμετρήσεις πρωταθλήματος ανεξαρτήτως έδρας, βλέπουμε έξι διαδοχικά Goal/Goal. Πώς λοιπόν η τιμή του στη Novibet να μην είναι στο 1.57;

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.72 2.15 1.57 2.25

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης στοίχημα

Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Μαδρίτης στοίχημα

Το γεγονός ότι μιλάμε για ντέρμπι, ανεβάζει το ενδιαφέρον για τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα που μπορούμε να βρούμε στις στοιχηματικες εταιριες. Προτού παραθέσουμε μερικά από τα καλύτερα που ξεχωρίσαμε, να σημειώσουμε ότι το anytime 1-1 εμφανίστηκε στα τέσσερα από τα προηγούμενα πέντε… πρωταθληματικά ραντεβού τους. Ασφαλώς λοιπόν και αποτελεί την κυριότερη επιλογή μας.

ANYTIME 1-1
2.38
ΓΚΟΛ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
2.10
1Χ + UNDER 3,5 + OVER 0,5 ΑΤΛΕΤΙΚΟ 1Ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
4.50

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης κανάλι

Καλή ώρα για μπαλίτσα, ιδανική θα λέγαμε. Στις 17:15 τού Σαββάτου (27/9) το Ατλέτικο – Ρεάλ από το πρόγραμμα tv τού Novasports 1HD. Δεν έχεις συνδρομητική; Κανένα πρόβλημα. Η υπηρεσία Live Streaming τής Kingbet είναι εδώ για σένα, για να μην χάνεις λεπτό από την αθλητική δράση!

