Άσος του Ολυμπιακού για τη νέα εποχή του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ετοιμάζεται για να μπει σε νέα εποχή υπό τον Τέλη Μυστακίδη. Στη Θεσσαλονίκη ήδη οραματίζονται μεγάλες επενδύσεις και μια ομάδα μπάσκετ, που θα ανέβει επίπεδο και θα γίνει πιο ανταγωνιστική, ακόμα και ανατρέποντας τα προγνωστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Εξάλλου, μην ξεχνάμε πως ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και την ευρωπαϊκή δόξα στο FIBA Europe Cup.

Οπότε στο «Δικέφαλο του Βορρά» κινούνται ήδη τα γρανάζια του μεταγραφικού σχεδιασμού κι ένα όνομα που έχει παίξει δυνατά είναι αυτό του Σέιμπεν Λι. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού θα ταίριαζε γάντι στον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, οι πληροφορίες στα πέριξ του ΠΑΟΚ λένε πως έχει προταθεί κιόλας στην ομάδα και εξετάζεται η περίπτωσή του.

Κι όχι άδικα. Ο Λι θα μπορούσε να ταιριάξει γάντι στον ΠΑΟΚ. Θέλει ηγετικό ρόλο σε ομάδα, να είναι ο lead γκαρντ και να μπορεί να κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα.

Στον Ολυμπιακό δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό τόσο λόγο των πιο ταλαντούχων παικτών που έχει γύρω του, αλλά και εξαιτίας του συστήματος του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αντίθετα, στη φιλοσοφία του Γίρι Ζντοβτς θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Το πρόβλημα; Τον καλοκοιτάζουν και από την Τουρκία κι εκεί προσφέρουν λαγούς με πετραχήλια για συμβόλαια σε Αμερικανούς που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.