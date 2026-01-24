Άρσεναλ – Μαν. Γιουνάιτεντ ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (25/01)

Άρσεναλ – Μαν. Γιουνάιτεντ live stream στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Premier League.

Μετά από ένα έντονο τριήμερο ευρωπαϊκών διασυλλογικών υποχρεώσεων στο πρόγραμμα αγώνων επιστρέφουμε με το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Τα βλέμματα στρέφονται στην Αγγλία και στο ντέρμπι μεταξύ «γκάνερς» και «ρεντ ντέβιλς» στο «Έμιρεϊτς».

Ποιο κανάλι δείχνει Άρσεναλ εναντίον Μαν. Γιουνάιτεντ;

Το Άρσεναλ – Μαν. Γιουνάιτεντ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 25 Ιανουαρίου (18:30) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του NOVASPORTS PREMIER LEAGUE.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Άρσεναλ – Μαν. Γιουνάιτεντ Κυριακή 25 Ιανουαρίου- 21:45 NOVASPORTS PREMIER LEAGUE

Πώς θα δω Live Streaming το Άρσεναλ – Μαν. Γιουνάιτεντ;

