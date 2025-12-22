Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/12)

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας live stream στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Carabao Cup.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για την αναμέτρηση. Μιλάμε για την προημιτελική φάση του θεσμού στο πρόγραμμα αγώνων. Δεν υπάρχει ρεβάνς, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας μετά από 90 λεπτά οι ομάδες πάνε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.

Ποιο κανάλι δείχνει Άρσεναλ εναντίον Κρίσταλ Πάλας;

Το Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του ACTION 24.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας Τρίτη 23 Δεκεμβρίου – 22:00 ACTION 24

Πώς θα δω Live Streaming το Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας;

