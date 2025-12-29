Άρσεναλ – Άστον Βίλα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (30/12)

Άρσεναλ – Άστον Βίλα live stream στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής για την Premier League.

Δεν θα λέγαμε ψέματα αν πούμε ότι μιλάμε για το πιο δυνατό ματς της αγωνιστικής στο πρόγραμμα αγώνων. «Κανονιέρηδες» και «βίλανς» θα «κονταροχτυπηθούν» στο «Έμιρεϊτς» σε ένα ντέρμπι κορυφής που λίγοι είχαν προβλέψει.

Ποιο κανάλι δείχνει Άρσεναλ εναντίον Άστον Βίλα;

Το Άρσεναλ – Άστον Βίλα live streaming θα λάβει χώρα την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου (22:15) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του Novasports Premier League.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Άρσεναλ – Άστον Βίλα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου – 22:15 Novasports Premier League

Πώς θα δω Live Streaming το Άρσεναλ – Άστον Βίλα;

