Αρμάνι – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (11/12)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει την Αρμάνι στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα, μία εβδομάδα μετά την αναμέτρηση κόντρα στη Βαλένθια στο πρόγραμμα αγώνων.

Την περασμένη αγωνιστική οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν εντός έδρας τις «νυχτερίδες» και έπειτα από μία κάκιστη εμφάνιση γνώρισαν την ήττα στο κουπόνι ΟΠΑΠ με 89-79.

Μοναδικοί διακριθέντες από το στρατόπεδο του «τριφυλλιού» οι Τι Τζέι Σορτς (19 π., 3 ριμπ., 6 ασίστ), Κώστας Σλούκας (12 π., 2 ριμπ., 7 ασίστ, 1 κλεψ.), Τζέριαν Γκραντ (4 π., 1 ριμπ., 7 ασίστ, 4 κλεψ.) και Κέντρικ Ναν (23 π., 1 κλεψ.).

Ποιο κανάλι δείχνει Αρμάνι εναντίον Παναθηναϊκός ;

Το Αρμάνι – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (21:30) και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Αρμάνι – Παναθηναϊκός Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου – 21:30 Novasports Prime

Πώς θα δω Live Streaming το Αρμάνι – Παναθηναϊκός;

