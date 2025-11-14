Αρμάνι – Ολυμπιακός Live Streaming (14/11)

O Ολυμπιακός βρίσκεται στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσει την Αρμάνι στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της ευρωλίγκα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα σε livestreaming* ζωντανά ΕΔΩ.

Ημερομηνία έναρξης: 14/11

Ώρα έναρξης: 21:30

Γήπεδο: Unipol Forum

Κανάλι: NovaSports Prime

Την περασμένη αγωνιστική οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν τη Ζαλγκίρις, επικρατώντας άνετα με 95-78, έπειτα από μία απ’ τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη φετινή σεζόν. Ωστόσο, ελάχιστοι μπόρεσαν να χαρούν τη νίκη στο στρατόπεδο των Πειραιωτών, καθώς συνοδεύτηκε από τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του συλλόγου.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός μπήκε «καυτός» με το… καλημέρα, καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ζεστός για μία ακόμη φορά. Με 9 πόντους σε 7 λεπτά ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ είχε δώσει το σύνθημα για την ισοπέδωση της Ζαλγκίρις, με το σκορ να φτάνει στο 9’ στο 26-9. Σε εκείνο το σημείο το ΣΕΦ ταξίδεψε από τον παράδεισο στην κόλαση, καθώς η είσοδος του Έβανς ξεσήκωσε τους φιλάθλους της ομάδας, όμως 1 λεπτό αργότερα ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε στο έδαφος έχοντας τραυματιστεί σοβαρά και φέρνοντας την απόλυτη σιωπή.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κάνει πολύ γεμάτη εμφάνιση στο παρκέ, με τον Βεζένκοφ να ξεκινάει το δικό του προσωπικό show και να στέλνει τη διαφορά στους 22 πόντους (36-14 στο 13′). Βέβαια, αυτό δεν κράτησε για πολύ, αφού ο Σίλβιαν Φρανσίσκο ξεκίνησε να βρίσκει ρυθμό, με αποτέλεσμα οι Λιθουανοί να επιστρέψουν στο -11 (38-27 στο 16′), μέχρι να ανακόψει το σερί τους ο Ντόρσεϊ.

Στο ίδιο τέμπο συνεχίστηκε η αναμέτρηση και στο 2ο ημίχρονο, με τον Ντόρσεϊ να κάνει πάρτι έξω από τα 6.75, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνει ότι θέλει μέσα στο ζωγραφιστό και με τη διαφορά να παραμένει σταθερά πάνω από τους 20 πόντους (65-42 στο 25′). Την ώρα που οι Λιθουανοί σούταραν με 3/23 από την περίμετρο και έπαιρναν το σκορ τους από επιθετικά ριμπάουντ.

Οι Πειραιώτες ήταν απολύτως συγκεντρωμένοι στο να τελειώσουν τη δουλειά και στο να μην δώσουν περιθώρια στη Ζαλγκίρις και έτσι κι έγινε. Ο Ντόρσεϊ σκόραρε ακόμα ένα τρίποντο για το 77-56 (33′) και οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να έχουν πετάξει λευκή πετσέτα. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι, παίρνοντας στο τέλος μία πολύ άνετη νίκη.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακός ήταν οι Μιλουτίνοφ (16 π., 8 ριμπ., 4 ασίστ, 1 κλεψ.), Ντόρσεϊ (30 π., 2 ριμπ., 1 ασίστ), Βεζένκοφ (14 π., 8 ριμπ., 2 ασίστ) και Χολ (8 π., 9 ριμπ., 2 μπλοκ). Όπως ήταν λογικό όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών είχαν ως επίκεντρο τον μεγάλο άτυχο της βραδιάς, Κίναν Έβανς.

«Ειλικρινά δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα σήμερα. Η τραγωδία είναι αυτό που συνέβη πάλι με τον Έβανς. Ελπίζω να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μακάρι να υπάρχουν πιθανότητες να μην είναι σοβαρό. Είναι πολύ δύσκολο και για εκείνον και για εμάς.

Ήμασταν δίπλα του σε όλα αυτά που πέρασε και ξέρουμε πόσο σκληρά έχει δουλέψει. Ξαναλέω ότι ελπίζω να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο έδειχνε», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τη μεριά του είπε:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες, τους φίλους μας, πολύ σημαντική νίκη για εμάς προφανώς. Νομίζω ήμασταν συμπαγής ειδικά στην άμυνα. Αν αφήσουμε εκτός το αμυντικό ριμπάουντ και την προσπάθειά μας σε αυτό. Αλλά σκοράραμε 95 πόντους απέναντι στην καλύτερη άμυνα, χωρίς κάποιο τρομερό ποσοστό στο τρίποντο. Και αυτό δείχνει και τις δυνατότητές μας. Για εμάς το επόμενο παιχνίδι έχει την ίδια σημαντικότητα με το σημερινό, συγχαρητήρια στη Ζάλγκιρις».

Για το πώς διαχειρίζεται μια ομάδα όλο αυτό με τον Έβανς: «Δεν υπάρχει μια μονάδα μέτρησης στην ατυχία, όλα είναι στη ζωή. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, δεν μπορούμε να χαρούμε τη νίκη μας, μας επηρεάζει βαθύτατα. Δεν υπάρχουν περισσότερα λόγια, η ζωή προχωράει. Θα κοιτάξουμε το τελικό πόρισμα, φαίνεται σοβαρός ο τραυματισμός. Παραδέχομαι ότι «πάγωσε» η ατμόσφαιρα, συναισθηματικά μας πειράζει πολύ, είμαστε στεναχωρημένοι».

Όσον αφορά το Αρμάνι – Ολυμπιακός, ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο πλαίσιο της Media Day αναφέρθηκε στο πως θα πρέπει να προχωρήσει η ομάδα, αλλά και στο κομμάτι της ενίσχυσης μετά τον τραυματισμό του Έβανς. Πιο αναλυτικά είπε:

Για το πόσο δύσκολο είναι να πας παρακάτω και για την ενίσχυση: «Θέλει εκπαίδευση με τα χρόνια. Πάντα πρέπει να βλέπεις και τη θετική πλευρά. Έχουν πεθάνει παίκτες που είχα. Βλέπεις ότι είναι ένας σοβαρός τραυματισμός για τον Κίναν. Συναισθηματικά μας σκότωσε, αλλά συνεχίζουμε. Θα κάνει την εγχείρηση του και την θεραπεία του. Ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να ψάξει λύσεις στα γκαρντ. Υπάρχουν καλύτερα πράγματα από αυτό, υπάρχουν όμως και πολύ χειρότερα».

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο Τάισον Γουόρντ, αναφερόμενο στο σημερινό ματς, αλλά και στον Έβανς. Συγκεκριμένα είπε: «Σίγουρα στην ομάδα είμαστε σοκαρισμένοι, όσο είναι και όλοι οι άλλοι. Ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι για την επιστροφή του Έβανς. Ακόμα είμαστε δίπλα του. Δεν το ευχόμαστε σε κανέναν αυτό. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όποιος είδε το παιχνίδι χθες βράδυ. Είμαστε μαζί του και στέλνουμε τις προσευχές μας.

Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα του όσο περισσότερο μπορούμε. Προσωπικά του έστειλα ένα μήνυμα χθες βράδυ για να του πω ότι είμαστε δίπλα του. Πιστεύω πως όλοι έκαναν το ίδιο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και τον συμπονούμε.

Πρέπει να παραμείνουμε επαγγελματίες. Ό,τι έγινε έγινε. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό στο παρκέ και να δούμε τι θα γίνει. Χθες βράδυ μπορούσε να νιώσεις την ενέργεια του κόσμου. Στην αρχή ήταν ηλεκτρική και όταν συνέβη (αυτό με τον Έβανς) μπορούσες να ακούσεις ακόμα κι ένα στυλό που θα έπεφτε κάτω. Όσο περνούν οι ημέρες συνειδητοποιείς περισσότερο την κατάσταση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα του και να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα μπορούμε, για να εκπροσωπήσουμε κι εκείνον».

Όσο για το παιχνίδι με την Αρμάνι, επισήμανε: «Και στα αυριανό ματς πρέπει να κάνουμε όσα έχουμε κάνει στις προηγούμενες νίκες μας, να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να δώσουμε τα πάντα στην άμυνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς η EuroLeague γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική. Πρέπει να συνεχίσουμε να σταματάμε τους αντιπάλους στην άμυνα και μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους.

Όσο για τον ίδιο και την παρουσία του στην ομάδα, τόνισε: «Δεν το έχει σκεφτεί καν έτσι, απλά προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα γίνεται με όποια ευκαιρία μου δίνεται. Αυτό είναι το τρελό με αυτή την ομάδα. Εγώ ήρθα από ένα μέρος όπου ήμουν ένας από τους καλύτερους παίκτες και τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση, όπου όταν βρίσκομαι είτε εντός, είτε εκτός παρκέ, είμαι ένας από τους πιο “μικρούς” παίκτες.

Οπότε χαίρομαι που μου λέτε ότι είμαι two-way παίκτης. Κάποιες φορές δεν το βλέπω έτσι. Έχω από τον εαυτό μου τις ίδιες προσδοκίες που είχα και πέρυσι. Σίγουρα όταν το ακούω αυτό, μου ανυψώνει το ηθικό. Κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ. Στόχος είναι η νίκη και λατρεύω να κερδίζω».