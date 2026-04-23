Αποκάλυψη: Γι’ αυτό ράγισε το «γυαλί» μεταξύ Μπενίτεθ και Παναθηναϊκού!

Υπάρχουν και κάποια όρια. Και πολλά εξ αυτών ξεπεράστηκαν στη σχέση του Ράφα Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό. Μια σχέση που πλέον είναι δεδομένο πως δεν θα συνεχιστεί για πολύ.

Ο Ισπανός κόουτς με το βαρύ βιογραφικό το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τους «πράσινους», μετά από μια πορεία που δεν δικαίωσε ούτε στο ελάχιστο τις προσδοκίες.

Πολλοί οι λόγοι πίσω από το διαφαινόμενο διαζύγιο, όμως ο πιο χαρακτηριστικός αφορά σε ένα «παιδί» του Μπενίτεθ. Ο λόγος για τον Μούσα Σισοκό, που τον Ιανουάριο ήρθε ως λύση ανάγκης και εμπειρίας στο «τριφύλλι» αλλά τραυματίστηκε με το «καλησπέρα», μην μπορώντας να βοηθήσει.

Ο Ράφα, λοιπόν, εισηγήθηκε ο αγαπημένος του 36χρονος να παραμείνει στον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν. Επειδή… έτσι.

Χωρίς να υπάρχει κάποιος σαφής αγωνιστικός λόγος. Προφανώς αυτή η εισήγηση δεν βρήκε σύμφωνους τους ανθρώπους του συλλόγου.

Και αυτό ήταν μόνο ένα από τις… κόκκινες σημαίες που διέκριναν στη συνεργασία τους με τον Μπενίτεθ.