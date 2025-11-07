Απόφαση Μπενίτεθ για Ζαρουρί!💥

Τι παίζει με την περίπτωση του Μαροκινού εξτρέμ και τον Παναθηναϊκό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει μπει για τα καλά στον Παναθηναϊκό. Και δουλεύει ταυτόχρονα σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο αγωνιστικός. Ο Ισπανός προσπαθεί να διατηρήσει στο κόλπο του πρωταθλήματος τον Παναθηναϊκό και φυσικά να προχωρήσει όσο μπορεί σε Ευρώπη και Κύπελλο.

Ο δεύτερος άξονας είναι ο εξωαγωνιστικός. Πώς δηλαδή θα διαμορφώσει το ρόστερ και για το δεύτερο μισό της σεζόν αλλά και για την επόμενη χρονιά. Και προφανώς μέσα στον Γενάρη δεν μπορεί και δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις αλλαγές που θέλει αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει μια πρώτη προεργασία.

Και για να το κάνει αυτό πρέπει να δει το ρόστερ και τι συμφωνίες υπάρχουν. Ποιοι μένουν ελεύθεροι πχ, ποιοι είναι δανεικοί, ποιοι είναι κομμένοι αλλά έχουν συμβόλαιο.

Και μία περίπτωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα είναι αυτή του Ζαρουρί. Ο Μαροκινός είναι δανεικός από τη Λανς, άρα θεωρητικά ο Μπενίτεθ θα μπορούσε να τον κρίνει μέσα στη χρονιά και να αποφασίσει το καλοκαίρι.

Έλα που όμως ο δανεισμός έχει μπει περισσότερο για λογιστικούς λόγους. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς η οποία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και ο Ζαρουρί θα υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.

Κι αυτή είναι μια δέσμευση με τον παίκτη και για τον Μπενίτεθ με τον Ισπανό φυσικά να μην είχε λόγο για την συγκεκριμένη απόφαση. Για την ώρα πάντως ο Ισπανός τον εμπιστεύεται…