Kingbet Kingbet

Επόμενη ομάδα Αντετοκούνμπο αποδόσεις: Αυτή είναι το φαβορί!🏀

Επόμενη ομάδα Αντετοκούνμπο αποδόσεις

«Ο Γιάννης δεν έχει ζητήσει ποτέ να γίνει ανταλλαγή. Δεν μπορώ να το κάνω πιο ξεκάθαρο. Αυτό που εξακολουθώ να λέω είναι ότι πάω στην πηγή. Μιλάω στην πηγή κάθε μέρα. Αγαπάει το Μιλγουόκι και τους Μπακς».

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς. Ο κόουτς των «ελαφιών» τοποθετήθηκε για τα σενάρια περί ανταλλαγής του Greek Freak, τα οποία μονωπολούν την επικαιρότητα του NBA τις τελευταίες ημέρες.

Και, όπως καταλαβαίνετε, τα προγνωστικά nba έχουν πάρει «φωτιά». Μία βόλτα να κάνετε στις στοιχηματικές εταιρίες, θα βρείτε διαθέσιμη αγορά για το πού θα αγωνίζεται ο Έλληνας mega star, μετά το trade deadline (5 Φεβρουαρίου).

Γιάννης Αντετοκούνμπο επόμενη ομάδα αποδόσεις

Γιάννης Αντετοκούνμπο επόμενη ομάδα αποδόσεις

Σύμφωνα με τη novibet, οι Μιλγουόκι Μπακς λογίζονται ως το πρώτο – όχι όμως ακλόνητο – φαβορί, αφού προσφέρονται σε απόδοση 1.65. To διάστημα των 12 ετών στην ομάδα φαντάζει τεράστιο, με τον ίδιο τον παίκτη να σκέφτεται, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, να αλλάξει περιβάλλον και παραστάσεις, έχοντας χαρίσει στα «ελάφια» ένα πρωτάθλημα (2021).

Δεύτερο φαβορί στα προγνωστικά μπάσκετ οι Νικς. Η ομάδα που βρέθηκε πολύ κοντά στο να έχει τον Γιάννη στο ρόστερ της το καλοκαίρι, όμως οι ιθύνοντες αυτής θεώρησαν πως δεν έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη αναβάθμιση. Τουλάχιστον, με βάση τα όσα αναφέρονται στο παρακάτω δημοσίευμα στο «X»:

Στη συνέχεια, στα προγνωστικά στοιχήματος βρίσκουμε τους Λέικερς και τους Γουόριορς, δύο ομάδες που μονοπώλησαν την κορυφή του NBA τα προηγούμενα χρόνια. Σαφώς και το brand name και οι παίκτες που βρίσκονται εκεί αποτελούν τρομερό δέλεαρ, ωστόσο η (προκλητική παρ’ όλα αυτά) απόδοση για μία τέτοια μεταγραφή, φανερώνει και τη δυσκολία – προς το παρόν – μίας αντίστοιχης μετακόμισης.

Αντετοκουνμπο επομενη ομαδα στοιχημα

Παρακάτω δείτε τη λίστα με τις αποδόσεις στο κουπόνι μπάσκετ για την επόμενη ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επίσης, μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε για τις κορυφαίες στοιχηματικες προσφορες🎁, οι οποίες απογειώνουν το παιχνίδι σας!

Ομάδα Απόδοση
Μιλγουόκι Μπακς 1.65
Νιου Γιορκ Νικς 1.90
Λος Άντζελες Λέικερς 2.75
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 5.00
Σαν Αντόνιο Σπερς 7.00

