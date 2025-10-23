Αυτό θα γίνει με το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ρότερνταμ, το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός πέρασε από σαράντα κύματα. Η καταιγίδα Μπέντζαμιν εμπόδιζε την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού στις 17:30, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 19:45.

Σύμφωνα όμως με σχετική ενημέρωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Φέγενορντ, ο αγώνας θα μετατεθεί στις 22:00 το βράδυ (21:00 τοπική).