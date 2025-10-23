Αυτό θα γίνει με το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός
Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Ρότερνταμ, το Φέγενορντ – Παναθηναϊκός πέρασε από σαράντα κύματα. Η καταιγίδα Μπέντζαμιν εμπόδιζε την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού στις 17:30, το οποίο ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 19:45.
Σύμφωνα όμως με σχετική ενημέρωση από την επίσημη ιστοσελίδα της Φέγενορντ, ο αγώνας θα μετατεθεί στις 22:00 το βράδυ (21:00 τοπική).
UPDATE ⚠️
Feyenoord – Panathinaikos is verplaatst naar 21:00 uur.
De aanvangstijd van de wedstrijd is verzet op last van de gemeente en op basis van de veranderde weersvoorspellingen.
— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 23, 2025