Αν θέλεις τις καλύτερες προσφορές* και αποδόσεις για το Ολυμπιακός – Φενέρ, η winmasters σού έχει τη λύση!

Η Euroleague καλά κρατεί και αισίως φτάσαμε στη 14η αγωνιστική. Μία «στροφή» που βρίσκει τον Ολυμπιακό μπροστά σε μία ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη αποστολή.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ (4/12, 21:15), με τους Τούρκους να βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση. Γι’ αυτό και οι αποδόσεις της winmasters παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Όπως αναφέραμε, η «Φενέρ», παρά την αρχική κακή εκκίνησή της, φαίνεται πως βρίσκει τον καλό της εαυτό. Είναι η πιο «φορμαρισμένη» ομάδα της Euroleague, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες.

Αυτό το σερί την έχει φέρει στο 8-5 και την όγδοη θέση, ρεκόρ το οποίο κατέχει και ο έκτος Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, από τη μεριά τους, θέλουν να ρεφάρουν την ήττα στη Σερβία από τον Ερυθρό Αστέρα (91-80) και να επιστρέψουν στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Βάσει αποδόσεων στη winmasters, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι το ξεκάθαρο φαβορί για να τα καταφέρει. Στο χαμηλό 1.37 ο άσος, με το διπλό να ανέρχεται στο – αρκετά ψηλότερο – 3.20.

Συνεπώς, πολλοί λογικά θα στραφείτε στα χάντικαπ, εκεί όπου υπάρχει απόλυτη ισορροπία στο line του 6.50. Το -6,5 για τους «ερυθρόλευκους» είναι στο 1.90, όπως και το +6,5 υπέρ του συνόλου του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Τέλος, με τα υψηλά σκορ που παρατηρούνται στη φετινή διοργάνωση, φυσικό και επόμενο τα στοιχήματα των πόντων να έχουν την τιμητική τους. Η winmasters τοποθετεί το όριο στο 162,5, με το Over και το Under να έχουν ακριβώς ίδια τιμή, στο 1.90.

