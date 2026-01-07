Άμραμπατ και Τσιμίκας για Ολυμπιακό;🔥

Η φήμη που προέκυψε για τον Ολυμπιακό ενόψει των μεταγραφών του Ιανουαρίου.

Και ξαφνικά νέα ονόματα σκάνε για τις μεταγραφες ολυμπιακος. Για τον Τσιμίκα σας τα έχω γράψει, αλλά έχει υπάρξει μία μικρή εξέλιξη και είπα να επανέλθω κι εγώ.

Το νέο όνομα που έχει κυκλοφορήσει όμως είναι αυτό του Άμραμπατ. Όχι τον πρώην της ΑΕΚ, φυσικά, αλλά του αδερφού του, ο οποίος είναι το βασικό αμυντικό χαφ στο Μαρόκο και συμπαίκτης του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Τι συμβαίνει όμως με τον Άμραμπατ και πόσο πιθανό είναι να γίνει μια τέτοια μεταγραφή στον Ολυμπιακό; Αρχικά, να σας πω ότι οι ερυθρόλευκοι είναι στην αγορά για χαφ εάν τους προκύψει κάτι πολύ καλό. Κι αυτό γιατί ο Ντάνι Γκαρθία μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, ο Σιπιόνι δεν έχει μπει ακόμα καλά στην ομάδα και τα κουκιά είναι μετρημένα στον άξονα, με τον Μουζακίτη να κουβαλάει όλο το κέντρο μόνος του.

Και έτσι προέκυψε το όνομα του Άμραμπατ. Όμως, ο Άμραμπατ δεν μπορεί να πάρει άλλη μεταγραφή φέτος. Κι αυτό γιατί έχει παίξει επίσημο ματς με τη Φενέρ αλλά και με την Μπέτις στην οποία είναι τώρα με τη μορφή δανεισμού.

Άρα Άμραμπατ για Γενάρη, είχαμε. Όμως, εγώ θα σας πω να κρατήσετε το όνομα του για το καλοκαίρι. Ο Μαροκινός εχει συμβόλαιο έως το 2028 με τη Φενέρ, αλλά η Φενέρ γενικά έχει πολλά προβλήματα και θέλει κάπως να ελαφρώσει το ρόστερ της και τα συμβόλαιά της.

Και με δεδομένο ότι ο Ντάνι Γκαρθία δεν θα ανανεώσει, ο Μουζακίτης είναι πιθανό να πουληθεί το όνομά του θα παίξει δυνατά.

Όσο για τον Τσιμίκα; Ο αριστερός μπακ δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση στη Ρόμα και ψάχνεται. Θα γυρίσει τώρα στον Ολυμπιακό; Θα σας πω τις επόμενες μέρες. Πάντως ο Ολυμπιακός ψάχνει πολύ σοβαρά για αριστερό μπακ στην Ευρώπη…