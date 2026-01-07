ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Άμραμπατ και Τσιμίκας για Ολυμπιακό;🔥

Olympiakos metagrafes

Η φήμη που προέκυψε για τον Ολυμπιακό ενόψει των μεταγραφών του Ιανουαρίου.

Και ξαφνικά νέα ονόματα σκάνε για τις μεταγραφες ολυμπιακος. Για τον Τσιμίκα σας τα έχω γράψει, αλλά έχει υπάρξει μία μικρή εξέλιξη και είπα να επανέλθω κι εγώ.

Το νέο όνομα που έχει κυκλοφορήσει όμως είναι αυτό του Άμραμπατ. Όχι τον πρώην της ΑΕΚ, φυσικά, αλλά του αδερφού του, ο οποίος είναι το βασικό αμυντικό χαφ στο Μαρόκο και συμπαίκτης του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Τι συμβαίνει όμως με τον Άμραμπατ και πόσο πιθανό είναι να γίνει μια τέτοια μεταγραφή στον Ολυμπιακό; Αρχικά, να σας πω ότι οι ερυθρόλευκοι είναι στην αγορά για χαφ εάν τους προκύψει κάτι πολύ καλό. Κι αυτό γιατί ο Ντάνι Γκαρθία μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, ο Σιπιόνι δεν έχει μπει ακόμα καλά στην ομάδα και τα κουκιά είναι μετρημένα στον άξονα, με τον Μουζακίτη να κουβαλάει όλο το κέντρο μόνος του.

Και έτσι προέκυψε το όνομα του Άμραμπατ. Όμως, ο Άμραμπατ δεν μπορεί να πάρει άλλη μεταγραφή φέτος. Κι αυτό γιατί έχει παίξει επίσημο ματς με τη Φενέρ αλλά και με την Μπέτις στην οποία είναι τώρα με τη μορφή δανεισμού.

Άρα Άμραμπατ για Γενάρη, είχαμε. Όμως, εγώ θα σας πω να κρατήσετε το όνομα του για το καλοκαίρι. Ο Μαροκινός εχει συμβόλαιο έως το 2028 με τη Φενέρ, αλλά η Φενέρ γενικά έχει πολλά προβλήματα και θέλει κάπως να ελαφρώσει το ρόστερ της και τα συμβόλαιά της.

Και με δεδομένο ότι ο Ντάνι Γκαρθία δεν θα ανανεώσει, ο Μουζακίτης είναι πιθανό να πουληθεί το όνομά του θα παίξει δυνατά.

Όσο για τον Τσιμίκα; Ο αριστερός μπακ δεν είναι ικανοποιημένος με την κατάσταση στη Ρόμα και ψάχνεται. Θα γυρίσει τώρα στον Ολυμπιακό; Θα σας πω τις επόμενες μέρες. Πάντως ο Ολυμπιακός ψάχνει πολύ σοβαρά για αριστερό μπακ στην Ευρώπη…

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.0
Παίξε νόμιμα