Άμεσες εξελίξεις με Ποντένσε στον Ολυμπιακό!

Ολυμπιακός απόδοση πρωτάθλημα

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι έκανε… κατακόκκινο το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει προσφέρει τα μέγιστα στους «ερυθρόλευκους» και έχει χτίσει μια ξεχωριστή σχέση με τους οπαδούς και την ομάδα. 

Αυτό που μένει να φανεί, ωστόσο, είναι το αν αυτή η σχέση θα συνεχίσει να ανθίζει και μετά το καλοκαίρι. Υπενθυμίζουμε, άλλωστε, πως ο Ποντένσε επέστρεψε στον Ολυμπιακό ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 .

Αν πιστέψουμε τις πληροφορίες από τη Μέση Ανατολή καμία από τις δύο πλευρές, δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία. Οι Πειραιώτες, λοιπόν, «παραμονεύουν» ώστε να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να κάνουν δικό τους τον 30χρονο.

Ωστόσο, απαιτείται υπομονή, καθώς το τοπίο για Ποντένσε και Αλ Σαμπάμπ θα ξεκαθαρίσει απόλυτα το καλοκαίρι. Δεν είναι μικρές οι απολαβές του και μένει να φανεί αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία μαζί του, δίχως να ξεφύγουν τα οικονομικά δεδομένα.

