Άμεσα εξελίξεις με Πιρόλα!💣

Τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες με τον Ιταλό αμυντικό.

Σας τα είχε πει από τον Σεπτέμβριο; Σας τα είχα πει. Σας τα ξανάγραψα πριν από μια εβδομάδα για την πρόταση που πρόκειται να σκάσει μέσα στον Γενάρη; Σας τα έγραψα. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για τον Λορέντσο Πιρόλα με τον Ολυμπιακό να αντιδρά άμεσα και πολύ έξυπνα.

Ειδικά μετά το ματς με την Αϊντχόφεν, τα τηλέφωνα του ατζέντη έσπασαν. Ο Ιταλός έδειξε σε τοπ επίπεδο την κλάση του. Και το ξαναλέω. Αριστεροπόδαρο Ιταλό στόπερ είναι δύσκολο να βρεις και αυτό το ξέρουν όλες οι τοπ ιταλικές ομάδες.

Και ο Ολυμπιακός προφανώς καταλαβαίνει από την αγορά ότι πρόκειται να υπάρξουν άμεσες εξελίξεις. Όμως των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Και τι έκανε ο Ολυμπιακός; Φώναξε άμεσα τον Ιταλό για συζητήσεις.

Το συμβόλαιο του Πιρόλα έληγε το καλοκαίρι του 2027 και ο ίδιος περνά υπέροχα στην Ελλάδα και με τον ρόλο που έχει στον Ολυμπιακό και με την οικογένειά του μιας κι έγινε μόλις πατέρας. Έτσι ο Ολυμπιακός τον φώναξε και του είπε δύο λογάκια.

Έλα εδώ αγόρι μου καλό να κάνουμε το συμβόλαιο μέχρι το 2029 (για την ακρίβεια μέχρι το 2028 με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο) και φυσικά πάρε και καλύτερα λεφτά. Και φυσικά δεν υπήρξε και κανά σοβαρό θέμα διαπραγμάτευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε χρόνο ρεκόρ.

Τώρα όταν σκάσει (γιατί θα σκάσει) η πρόταση, οι δύο πλευρές θα την εξετάσουν εκ νέου και φυσικά σε διαφορετική βάση. Άλλωστε ο Ολυμπιακός τούτη τη στιγμή δε νομίζω να συζητά για οτιδήποτε κάτω από 20 εκατομμύρια.