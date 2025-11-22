ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Άλλον παίκτη φέρνει ο Ολυμπιακός!🔥

marinakis

Το ντόμινο εξελίξεων που φέρνει άμεσα μεταγραφή στους ερυθρόλευκους.

Όλοι γράφουν για τον Αντρέ Λουίζ της Ρίο Αβε ότι απασχολεί τον Ολυμπιακό και δεν αποκλείεται οι ερυθρόλευκοι να εξετάσουν σοβαρά την περίπτωσή του τον Γενάρη. Προφανώς ο Ολυμπιακός έχει πλήρη γνώση για όλο το ρόστερ της Ρίο Άβε και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποκτήσει όποιον θέλει από την πορτογαλική ομάδα.

Και φυσικά ο Λουίζ με 4 γκολ και 4 ασίστ σε 11 ματς πρωταθλήματος στην Πορτογαλία δεν μπορεί μην απασχολεί τον Ολυμπιακό. Και δεν αποκλείω να γίνει και κίνηση για τον παίκτη.

Όμως εμένα άλλον μου σφύριξαν από Ρίο Αβε και ίσως τρέξει η υπόθεση πιο άμεσα. Και δεν είναι ούτε εξτρέμ, ούτε φορ, ούτε χαφ. Είναι τερματοφύλακας!

Αναφέρομαι στον Μίστα. Τον Πολωνό γκολκίπερ της Ρίο Αβε. Ο 24χρονος είναι βασικός φυσικά. Θα μου πείτε ψάχνει ο Ολυμπιακός γκολκίπερ; Και ναι και όχι.

Ο Πασχαλάκης τραυματίστηκε και όλα δείχνουν ότι θα μείνει κανά δίμηνο εκτός. Άρα ο Ολυμπιακός δεν θα έχει δεύτερο κίπερ μέχρι το τέλος του Τσάμπιονς Λιγκ (τέλη Γενάρη τελειώνει φέτος). Φυσικά υπάρχει ο Μπότης ο οποίος επίσης κάνει φοβερή σεζόν κυρίως με την Ελπίδων, αλλά ο Ολυμπιακός ίσως εξετάσει και κάτι πιο άμεσο και να μην πειράξει ακόμα τον Μπότη ο οποίος προοδεύει σταθερά καλά.

Η UEFA μπορεί στο κομμάτι του τερματοφύλακα να αφήσει αλλαγή και μένει να δούμε εάν τα ραντάρ μου έπιασαν καλά στο κομμάτι του Μίστα.

Αλλά σας ξαναλέω κρατήστε και το όνομα του Λουίζ για τα εξτρέμ. Με τον Βραζιλιάνο να μπορεί να παίξει και ως φορ και ως εξτρέμ (και στις δυο πλευρές).

