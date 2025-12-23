Αλγερία – Σουδάν Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (24/12)

Αλγερία – Σουδάν live stream στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του AFCON 2025.

Αν μη τι άλλο, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής αποτελεί μία διοργάνωση που τραβάει πολλά βλέμματα. Ειδικά αυτή την περίοδο που το πρόγραμμα αγώνων δεν το λες και… γεμάτο, προσφέρει το απαραίτητο ποδοσφαιρικό θέαμα που χρειαζόμαστε.

Ποιο κανάλι δείχνει Αλγερία εναντίον Σουδάν;

ΤοΑλγερία – Σουδάν live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (17:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Αλγερία – Σουδάν Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου – 17:00 ΕΡΤ 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Αλγερία – Σουδάν;

