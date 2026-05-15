Ακραίο σενάριο για Παναθηναϊκό και πρώην «πράσινο»!

Σε φάση… ανασυγκρότησης έχουν μπει άπαντες στον Παναθηναϊκό. Η απόλυτα αποτυχημένη σεζόν στην Ευρώπη και η αδυναμία πρόκρισης στο Final Four της Euroleague μέσα στο ίδιο του το σπίτι έδωσαν το σύνθημα της ανασύνταξης.

Φυσικά, για να έρθει αυτή, θα πρέπει να υπάρξουν και αλλαγές και ενισχύσεις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος να κάνει νέες υπερβάσεις και ήδη του… έχουν γυαλίσει συγκεκριμένοι άνθρωποι και όχι απαραίτητα παίκτες.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο διακαής του πόθος. Ένας… κλεισμένος προπονητής, που είναι παντρεμένος με Ελληνίδα αλλά και παθιασμένος με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του.

Οι δυο τους τα έχουν συζητήσει, συμφωνούν σε πολλά και δεν θα μας κάνει εντύπωση να «σπάσει» το συμβόλαιο του παίκτη και να καθοδηγήσει από το καλοκαίρι και έπειτα το υπερποιοτικό ρόστερ του «τριφυλλιού».

Αναμένουμε εξελίξεις και αποκαλύψεις. Τις τελείες, πάντως, μπορείτε να τις ενώσετε.