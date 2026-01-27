Άγιαξ – Ολυμπιακός ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (28/01)

Άγιαξ – Ολυμπιακός live stream στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η μεγάλη στιγμή για τους Πειραιώτες έφτασε στο πρόγραμμα αγώνων. Ο Ολυμπιακός πάει στο Άμστερνταμ έχοντας στο μυαλό του μόνο τη νίκη. Μπορεί να περάσει και με ισοπαλία στην ενδιάμεση φάση, αλλά κανείς στον σύλλογο δεν θα ήθελε να βασίζεται στα αποτελέσματα άλλων.

Ποιο κανάλι δείχνει Άγιαξ εναντίον Ολυμπιακός;

Το Άγιαξ – Ολυμπιακός live streaming θα λάβει χώρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ Άγιαξ – Ολυμπιακός Τετάρτη 28 Ιανουαρίου- 22:00 COSMOTE SPORT 2HD

Πώς θα δω Live Streaming το Άγιαξ – Ολυμπιακός;

