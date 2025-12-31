ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τον ίδιο παίκτη;🔥

Η αλήθεια για τον Γιάγκουσιτς που φαίνεται να τον θέλουν και οι τρεις…

Σας τα έχω πει και θα σας τα ξαναπώ. 99 στις 100 φορές όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά στις μεταγραφες. Το θέμα είναι να εξετάζεις πόσο μεγάλη είναι η έκταση της φωτιάς και τι μπορεί να υπάρχει πίσω από τον καπνό.

Διάβασα λοιπόν πως υπάρχει ένας 20χρονος παικταράς που τον θέλει και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Μου έκανε εντύπωση είναι η αλήθεια. Πώς δηλαδή και οι τρεις ομάδες όχι μόνο βρήκαν τον Γιάγκουσιτς, αλλά έκριναν ότι τον θέλουν κιόλας.

Έψαξα το θέμα λίγο παραπάνω και επειδή το δημοσίευμα ερχόταν από το εξωτερικό κατάλαβα πως οι Κροάτες έβαλαν λίγο δράμα παραπάνω μπας και ανεβάσουν την τιμούλα του.

Ο Γιάγκουσιτς όντως είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, αλλά στη θέση που παίζει μόνο μία ομάδα ψάχνει παίκτη. Κι αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Και όντως οι άνθρωποι που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό τον είχαν στην λίστα τους από πριν.

Προφανώς δεν είναι μια εύκολη περίπτωση, αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα την κυνηγήσει την υπόθεσή του ως αντί Ταμπόρδα και φυσικά με καλύτερα στοιχεία για να πετύχει η επένδυση. Γιατί ναι μεν μπορεί να είναι μόλις 20 ετών, αλλά ήδη φέτος έχει 6 γκολ και 6 ασίστ σε 18 ματς με την Σλάβεν Μπελουπο.

Ο μικρός έχει συμβόλαιο έως το 2028 όπερ σημαίνει πως η Σλάβεν ζητάει λεφτά κοντά στα πέντε εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν θα γίνει η δουλειά αλλά για την ώρα κρατήστε πως από τις τρεις ομάδες που γράφουν οι Κροάτες, εσείς κρατήστε τον Παναθηναϊκό.