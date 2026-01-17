ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/01)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.
Μετά από το πλούσιο θέαμα που απολαύσαμε από το Κύπελλο στο πρόγραμμα αγώνων η δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει. Αθηναϊκή ντερμπάρα σάς περιμένει αυτό το βράδυ Κυριακής με τις δύο ομάδας να είναι έτοιμες να προσφέρουν άφθονο θέαμα.
Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκός;
Το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
|Κυριακή 18 Ιανουαρίου– 21:00
|COSMOTE SPORT 1HD
Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός;
Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).
|ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
|LIVE STREAMING
|Stoiximan Live
|
|Bet365 Live
|
|Novibet Live
|
|Pamestoixima.gr Live
|
|Fonbet Live
|
|Elabet Live
|