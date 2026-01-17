ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/01)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live stream στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League.

Μετά από το πλούσιο θέαμα που απολαύσαμε από το Κύπελλο στο πρόγραμμα αγώνων η δράση στο πρωτάθλημα επιστρέφει. Αθηναϊκή ντερμπάρα σάς περιμένει αυτό το βράδυ Κυριακής με τις δύο ομάδας να είναι έτοιμες να προσφέρουν άφθονο θέαμα.

Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκός;

Το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Κυριακή 18 Ιανουαρίου – 21:00 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός;

