ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/12)
ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.
Η μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή της Ένωσης στo πρόγραμμα αγώνων έφτασε και είναι τυχερή που θα έχει τον κόσμο σύμμαχό της. Η Νέα Φιλαδέλφεια θα «φλέγεται» στην προσπάθεια της Ένωσης να «κλειδώσει» την οκτάδα στη League Phase της διοργάνωσης.
Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον Ουν. Κραϊόβα;
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα
|Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου – 22:00
|COSMOTE SPORT 2HD – ΑΝΤ1
Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα;
