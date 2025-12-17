ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (18/12)

ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα live stream στο πλαίσιο της 6ης «στροφής» της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Η μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή της Ένωσης στo πρόγραμμα αγώνων έφτασε και είναι τυχερή που θα έχει τον κόσμο σύμμαχό της. Η Νέα Φιλαδέλφεια θα «φλέγεται» στην προσπάθεια της Ένωσης να «κλειδώσει» την οκτάδα στη League Phase της διοργάνωσης.

Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον Ουν. Κραϊόβα;

Το ΠΑΟΚ – Μαρκό live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου (22:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 2HD και ΑΝΤ1.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου – 22:00 COSMOTE SPORT 2HD – ΑΝΤ1

Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΑΕΚ – Ουν. Κραϊόβα καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).