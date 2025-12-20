ΑΕΚ – ΟΦΗ Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (21/12)

ΑΕΚ – ΟΦΗ live stream στο πλαίσιο της 15ης «στροφής» της Stoiximan Super League.

Τo πρόγραμμα αγώνων στο ελληνικό πρωτάθλημα αποχαιρετά το 2025 με μία πολύ δυνατή αναμέτρηση. Η… φορτσάτη από τας Ευρώπας ‘Ενωση υποδέχεται τους μαχητικούς Κρητικούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον ΟΦΗ;

Το ΑΕΚ – ΟΦΗ live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα του COSMOTE SPORT 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΚ – ΟΦΗ Κυριακή 21 Δεκεμβρίου – 21:00 COSMOTE SPORT 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – ΟΦΗ;

