ΑΕΚ – Άρης Κανάλι ▶️ Ο αγώνας σε Live Streaming (23/11)

ΑΕΚ – Άρης live stream στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επιστρέφει να αντιμετωπίσει την «παλιά αγάπη» του, σε ένα πολύ δυνατό τεστ για τον ίδιο και τον Άρη.

Σπουδαία η σύγκρουση στο πρόγραμμα αγώνων, όμως η ΑΕΚ μοιάζει πως έχει τον ρόλο του φαβορί στην… ντερμπάτη αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουμε.

Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ εναντίον Άρης;

Το ΑΕΚ – Άρης live streaming θα λάβει χώρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου (21:00) και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1HD.

ΑΓΩΝΑΣ ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΚ – Άρης Κυριακή 23 Νοεμβρίου – 21 :00 Cosmote Sport 1HD

Πώς θα δω Live Streaming το ΑΕΚ – Άρης;

Μπαίνοντας στο site της Kingbet, μπορείς να δεις το ΑΕΚ – Άρης καναλι μέσα από τα παρακάτω link, κάνοντας εγγραφή και μία πρώτη κατάθεση (έστω και την ελάχιστη).