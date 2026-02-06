ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΕΚ: Αποχωρεί παίχτης που δεν περίμενε κανένας!

ribalta aek

Το καλοκαίρι προσγειώθηκε στην Ελλάδα με τις περγαμηνές μιας επιπλέον πολύ ποιοτικής κίνησης. Και η αλήθεια είναι πως ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητα και την καριέρα του Ζοάο Μάριο. 

Όμως αλήθεια είναι επίσης και το ότι ο Πορτογάλος δεν έχει ξεδιπλώσει τις ικανότητές του με τη φανέλα της ΑΕΚ, δεν έχει δώσει τις ποιοτικές λύσεις που ανέμεναν από αυτόν στην ομάδα.

Μετρημένες στα δάχτυλα οι καλές του εμφανίσεις, πολύ περισσότερες οι… προβληματικές, όπως η τελευταία απέναντι στον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη. Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι συνήθως έρχεται από τον πάγκο. 

Ο 33χρονος μέσος ανήκει στην Μπεσίκτας μέχρι το καλοκαίρι, αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν έχει πείσει ούτε τον Νίκολιτς, ούτε τον Ριμπάλτα πως αξίζει να παραμείνει στους «κιτρινόμαυρους».

Είναι χαρακτηριστικό το ότι και πάλι δεν δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Και αυτή τη φορά ο λόγος δεν είχε να κάνει με τα χρονικά περιθώρια, αλλά με την αδυναμία του Ζοάο Μάριο να προσφέρει τα αναμενόμενα.

