ΑΕΚ – Αμπερντίν ▶️ Κανάλι Live Streaming (23/10)
ΑΕΚ – Αμπερντίν live stream στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.
H Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρόγραμμα αγώνων τους μαχητικούς Σκωτσέζους.
Πως θα δω ΑΕΚ – Αμπερντίν live stream
Ποιο κανάλι δείχνει ΑΕΚ – Αμπερντίν
Το ΑΕΚ – Αμπερντίν live streaming θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου (19:45) στην «OPAP Arena» και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 4HD.
|ΑΓΩΝΑΣ
|ΗΜΕΡΑ – ΩΡΑ
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΑΕΚ – Αμπερντίν
|Πέμπτη 23 Οκτωβρίου – 19:45
|Cosmote Sport 4HD
Που μπορώ να δω ΑΕΚ – Αμπερντίν live streaming
