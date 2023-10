Αδιανόητα πράγματα με Βεζένκοφ

Θα μπορέσει ο Σάσα Βεζένκοφ να καθιερωθεί στο ΝΒΑ; Η ερώτηση θα μπορούσε να έχει βάση αν μιλούσαμε για έναν καλό παίκτη της Basket League. Όταν αναφέρεσαι στον MVP της Euroleague, το παράξενο θα είναι να μην τα καταφέρει. Μένει λιγότερο από μήνας για την έναρξη της σεζόν και ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει κερδίσει τους πάντες στον οργανισμό των Σακραμέντο Κινγκς. Δεν είναι λίγο πράγμα να βγαίνει ο All Star και All-NBA Ντε’Άρον Φοξ και να αποθεώνει τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

«Είναι ένας από τους καλύτερους σουτέρ στον κόσμο», είπε για τον μεγαλωμένο στην Κύπρο άσο ο Φοξ. «Κάναμε μια άσκηση με σουτ και σούταρε 150 φορές. Αστόχησε μόλις στις 7», ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα, στη Μedia Day των Kings.

“He’s one of the best shooters in the world. We had a shooting drill where he shot 150 times. He only missed 7.”

De’Aaron Fox on Sasha Vezenkov pic.twitter.com/sNOMilWJxS

— Kevin John (@heykevinjohn) October 2, 2023