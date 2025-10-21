Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις! (22/10)

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Γιουβέντους και αναζητά την τρίτη νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Οιωνός… τίτλου

Η Ρεάλ πέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Χετάφε, επικράτησε 1-0 και διατηρήθηκε στην κορυφή της LaLiga. Ακολουθεί το Clasico εντός συνόρων, ωστόσο πριν από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, η «Βασίλισσα» καλείται να διατηρήσει το απόλυτο νικών στη League Phase. Αυτή θα είναι η 22η αναμέτρηση κόντρα στη Γιουβέντους για τη διοργάνωση, η δεύτερη πιο συχνή αντίπαλός της. Ωστόσο, την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες στο Champions League ήταν τον Απρίλιο του 2018, με τη Ρεάλ να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 4-3. Μάλιστα, στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες φορές που η Ρεάλ αντιμετώπισε τη «Mεγάλη Κυρία» στη διοργάνωση, κατέκτησε και το τρόπαιο εκείνη τη σεζόν (2013-14, 2016-17, 2017-18). Εξαίρεση το 2014-15, όταν η Γιουβέντους την απέκλεισε στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 3-2. Ο Μπαπέ είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής σεζόν στο Champions League με πέντε γκολ, έχοντας πετύχει δύο με τη Μαρσέιγ και χατ-τρικ με την Καϊράτ. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.90 να σκοράρει πρώτος στο ματς ο Γάλλος επιθετικός.

Σε δύσκολη θέση ο Τούντορ

Η Γιουβέντους είναι μία από τις τρεις ομάδες που ξεκίνησαν με δύο ισοπαλίες στους ομίλους του φετινού Champions League. Οι Ιταλοί δεν κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο κόντρα στην Ντόρτμουντ και στη Βιγιαρεάλ και ευελπιστούν να κάνουν το διπλό στη Μαδρίτη. Πάντως, δεν έχει φέρει τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στη διοργάνωση από τον Οκτώβριο του 2012, όταν είχε ξεκινήσει με ισοπαλίες στα πρώτα τρία ματς της σεζόν 2012-13. Μάλιστα, η Γιουβέντους έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, με τον Ιγκόρ Τούντορ να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και για τους Ιταλούς το αποψινό να είναι από τα τελευταία του ματς στον πάγκο του συλλόγου.

