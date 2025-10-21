ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΝΕΟ Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Kingbet Kingbet

Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις! (22/10)

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Γιουβέντους και αναζητά την τρίτη νίκη στη φετινή διοργάνωση. 

Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Οιωνός… τίτλου

Η Ρεάλ πέρασε δύσκολα το εμπόδιο της Χετάφε, επικράτησε 1-0 και διατηρήθηκε στην κορυφή της LaLiga. Ακολουθεί το Clasico εντός συνόρων, ωστόσο πριν από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, η «Βασίλισσα» καλείται να διατηρήσει το απόλυτο νικών στη League Phase. Αυτή θα είναι η 22η αναμέτρηση κόντρα στη Γιουβέντους για τη διοργάνωση, η δεύτερη πιο συχνή αντίπαλός της. Ωστόσο, την τελευταία φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες στο Champions League ήταν τον Απρίλιο του 2018, με τη Ρεάλ να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 4-3. Μάλιστα, στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες φορές που η Ρεάλ αντιμετώπισε τη «Mεγάλη Κυρία» στη διοργάνωση, κατέκτησε και το τρόπαιο εκείνη τη σεζόν (2013-14, 2016-17, 2017-18). Εξαίρεση το 2014-15, όταν η Γιουβέντους την απέκλεισε στα ημιτελικά με συνολικό σκορ 3-2. Ο Μπαπέ είναι ο πρώτος σκόρερ της φετινής σεζόν στο Champions League με πέντε γκολ, έχοντας πετύχει δύο με τη Μαρσέιγ και χατ-τρικ με την Καϊράτ. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.90 να σκοράρει πρώτος στο ματς ο Γάλλος επιθετικός. 

Vistabet: Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους με Build A Bet* στο Live!

Σε δύσκολη θέση ο Τούντορ

Η Γιουβέντους είναι μία από τις τρεις ομάδες που ξεκίνησαν με δύο ισοπαλίες στους ομίλους του φετινού Champions League. Οι Ιταλοί δεν κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο κόντρα στην Ντόρτμουντ και στη Βιγιαρεάλ και ευελπιστούν να κάνουν το διπλό στη Μαδρίτη. Πάντως, δεν έχει φέρει τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στη διοργάνωση από τον Οκτώβριο του 2012, όταν είχε ξεκινήσει με ισοπαλίες στα πρώτα τρία ματς της σεζόν 2012-13. Μάλιστα, η Γιουβέντους έχει μόλις μία νίκη στα τελευταία 11 εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, με τον Ιγκόρ Τούντορ να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και για τους Ιταλούς το αποψινό να είναι από τα τελευταία του ματς στον πάγκο του συλλόγου. 

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ.

ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2» 

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.3
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.1
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.3
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα