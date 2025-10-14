Vistabet: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν με 0% Γκανιότα*! (15/10)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens και θέλει να πετύχει την 3η του νίκη στη φετινή EuroLeague.

Mε Ναν στο κατάμεστο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Μπασκόνια με σκορ 86-84, κατακτώντας για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια το «διπλό» στην «Buesa Arena». Η επιτυχία αυτή ήρθε χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος πέτυχε 30 πόντους, αλλά και το καθοριστικό καλάθι στη λήξη της αναμέτρησης. Στο πλευρό του Ναν, ξεχώρισαν οι Τζέντι Όσμαν, που σημείωσε 20 πόντους, καθώς και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που πέτυχε double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ήταν η δεύτερη νίκη στη φετινή διοργάνωση έπειτα από αυτή της πρεμιέρας με την Μπάγερν. Την Κυριακή οι «Πράσινοι» γνώρισαν την ήττα στο ΣΕΦ με 90-86 από τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά χωρίς τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενός προβλήματος της τελευταίας στιγμής. Τι Τζέι Σορτς και Τολιόπουλος τα πήγαν περίφημα και προσπάθησαν για την ανατροπή. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, όπου στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, το «Τριφύλλι» θα ψάξει την 3η νίκη. Εκτός αποστολής παραμένουν ο Λεσόρ και ο Σαμοντούροφ, αντίθετα διαθέσιμος είναι ξανά ο Ναν. Ενισχυμένη απόδοση στο 4.50 να κερδίσει και τις 4 περιόδους ο Παναθηναϊκός.

Για την υπέρβαση οι Γάλλοι

Η Βιλερμπάν δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στις διαθέσεις της Ρεάλ στη Μαδρίτη και ηττήθηκε με 85-72. Η έλλειψη λύσεων στο σκοράρισμα και η αδυναμία να περιορίσει τους βασικούς σκόρερ της «Βασίλισσας» την κράτησαν πίσω. Ο Τζάκσον με 16 πόντους και ο Νγκουαμά με 12 πόντους ήταν οι καλύτεροι των Γάλλων, που φέτος μετρούν μία νίκη. Για το εγχώριο πρωτάθλημα η Βιλερμπάν «διέλυσε» τη Λε Μανς με 91-66. Εκτός πλάνων οι Χάρισον, Ερτέλ. Ενισχυμένη απόδοση στο 2.40 να σημειωθούν περισσότεροι από 44,5 πόντοι στην 1η περίοδο.

