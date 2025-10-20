Vistabet: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός με 0% Γκανιότα* & Ενισχυμένες Αποδόσεις! (21/10)

Ο Ολυμπιακός στη μεγαλύτερη φετινή πρόκληση στο Champions League φιλοξενείται στην Ισπανία από την Μπαρτσελόνα.

Χωρίς νίκη στην Ισπανία

Ένα γρήγορο γκολ και ένα πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις ήταν αρκετό για να φύγει ο Ολυμπιακός με τη νίκη (0-2) από την έδρα της ΑΕΛ. Πρωταγωνιστής ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος βρήκε δίχτυα δυο φορές. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ισοβαθμεί με την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, έναν βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ. Τεράστια η αποψινή πρόκληση, αφού αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπαρτσελόνα. Στη φάση των ομίλων του Champions League, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό μετά από δύο αγώνες, και εξακολουθεί να αναζητά το πρώτο του γκολ στη League Phase της διοργάνωσης. Η δυσκολία του έργου των Πειραιωτών αποτυπώνεται και στην παράδοση, αφού δεν έχουν ποτέ νικήσει ισπανική ομάδα εκτός έδρας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με απολογισμό 14 ήττες και 2 ισοπαλίες σε 16 ματς. Οι δύο θετικές εξαιρέσεις ήταν οι ισοπαλίες με τη Ντεπορτίβο Λα Κορούνια το 2001 (2-2) και το 2004 (0-0). Εκτός παραμένουν οι Ροντινέι και Στρεφέτσα, ενώ εκτός λίστας είναι οι Γιαζίτσι, Καμπελά και Μάντσα. Ενισχυμένη απόδοση στο 7.50 Ράσφορντ και Ελ Κααμπί να έχουν περισσότερα από 1.5 σουτ εντός εστίας ο καθένας.

Να βγάλει αντίδραση

Με αρκετές απουσίες παρατάχθηκε η Μπαρτσελόνα απέναντι στη Τζιρόνα, ωστόσο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1, χάρη σε ένα γκολ του Αραούχο στις καθυστερήσεις. Στο Champions League, η ομάδα του Φλικ προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν, με αποτέλεσμα να αναζητά αντίδραση. Παράλληλα, το μυαλό είναι στραμμένο στο Clasico, όπου φιλοξενείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αξίζει να σημειωθεί πως η Μπαρτσελόνα δεν έχει ποτέ υποστεί δύο εντός έδρας ήττες στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Μάλιστα, οι Μπλαουγκράνα έχουν σκοράρει σε κάθε έναν από τους τελευταίους 22 αγώνες τους στο Champions League. Σημαντικές οι απουσίες, εκτός οι επιθετικοί Λεβαντόφσκι και Τόρες, ο μεσοεπιθετικός Όλμο, ο εξτρέμ Ραφίνια, καθώς και ο Γκάβι. Αμφίβολος ο Κρίστενσεν.

