Vistabet: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός με 0% Γκανιότα*! (17/10)

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Εφές στην Τουρκία και θέλει να πετύχει την τρίτη διαδοχική του νίκη στη φετινή EuroLeague.

Να «χτίσει» σερί

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση έπειτα την ήττα από τον Ολυμπιακό και επικράτησε εντός έδρας της Βιλερμπάν με 91-85. Οι «Πράσινοι» χωρίς να ανεβάσουν ρυθμό, αλλά και να εντυπωσιάσουν πέτυχαν την τρίτη νίκη στη φετινή EuroLeague. Ο Χολμς ήταν απολαυστικός έχοντας 24 πόντους, 10 ριμπάουντ, ενώ Κέντρικ Ναν σημείωσε 18 από τους 26 πόντους του στο α’ ημίχρονο, έχοντας επίσης 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε σε ακόμα ένα ματς αμυντικές αδυναμίες τις οποίες καλείται να καλύψει ενόψει της αναμέτρησης με την Εφές στην Τουρκία. «Έχουμε το ρόστερ και τη δύναμη για αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχουμε τον σεβασμό για την Εφές. Είναι καλή ομάδα και πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό πριν δύο μέρες.. Τώρα πρέπει να πάμε εκεί και να νικήσουμε. Πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε ματς», τόνισε ο Αταμάν. Μπορεί πέρσι στα Play offs οι «Πράσινοι» να πήραν μια νίκη, ωστόσο το τελευταίο «διπλό» επί της Εφές στη regular season σημειώθηκε τη σεζόν 2017-18. Ενισχυμένη απόδοση στο 3.00 να πετύχει 25 ή περισσότερους πόντους ο Ναν.

Σε καλό μομέντουμ

Η Εφές έφυγε με σημαντική νίκη από το ΣΕΦ, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 82-78. Η τουρκική ομάδα με κορυφαίο τον Σουίντερ που πέτυχε 20 πόντους τον Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους πέτυχε ένα σπουδαίο «διπλό». Καθοριστική ήταν η συμβολή του Αϊζάια Κορντινιέ στα τελευταία λεπτά, όπου πέτυχε συνεχόμενους πόντους. Η νίκη αυτή ανέβασε το ρεκόρ της Εφές στο 2-2, δίνοντάς της σημαντική ώθηση για τη συνέχεια της EuroLeague. «Θα συνεχίσουμε ό,τι κάνουμε μέχρι τότε τόσο επιθετικά όσο κι αμυντικά. Θα είναι δύσκολο κι ανταγωνιστικό παιχνίδια για εμάς. Θα είμαστε έτοιμοι» τόνισε ο κόουτς, Κοκόσκοφ που δεν υπολογίζει τον Πουαριέ. Ενισχυμένη απόδοση στο 1.95 να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο η Εφές.

