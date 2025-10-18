Vistabet: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ με 0% Γκανιότα*! (19/10)

Ντέρμπι «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με φόντο την κορυφή του πρωταθλήματος.

Ποτέ δυο σερί ήττες…

Η ΑΕΚ με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να κάνει μια εντυπωσιακή ανατροπή και να επικρατήσει με 3-2 εκτός έδρας της Κηφισιάς. Τι και αν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0, αλλά και με παίκτη λιγότερο, έφερε τα πάνω – κάτω και πήρε το τρίποντο που την έφερε μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας. Πλέον, το βλέμμα στρέφεται στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς για την Ενωση. Η ΑΕΚ ηττήθηκε στο πιο πρόσφατο εντός έδρας παιχνίδι της απέναντι στον «Δικέφαλο», αλλά δεν έχει γνωρίσει ποτέ δύο συνεχόμενες ήττες από τον ίδιο αντίπαλο. Στα θετικά, το γεγονός πως έχει κερδίσει και τα τρία φετινά εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα χωρίς να δεχθεί γκολ και είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει παραβιαστεί η εστία της στο γήπεδό της. Τελευταία φορά που κράτησε ανέπαφη την εστία της στα τέσσερα πρώτα εντός έδρας ματς μιας σεζόν ήταν το 2001/02. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Μουκουντί, εκτός ο Ρέλβας, αντίθετα, Ρότα και Γιόβιτς είναι στα πλάνα του Νίκολιτς.

Νίκη για κορυφή

Ο ΠΑΟΚ με καλό ποδόσφαιρο, κατάφερε να εκμεταλλευθεί τα λάθη και τις αμυντικές αδυναμίες του Ολυμπιακού, να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εντός έδρας με 2-1. Στο -2 από την κορυφή και ενδεχόμενη νίκη θα τον φέρει μόνο πρώτο στη βαθμολογία. Άλλωστε, μαζί με την ΑΕΚ είναι οι μοναδικές αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος. Τελευταία φορά που δεν είχε ηττηθεί έπειτα από επτά αγωνιστικές ήταν την περίοδο 2020 -21. Ωστόσο, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου δυσκολεύεται αρκετά απέναντι στην ΑΕΚ, αφού έχει γνωρίσει 9 ήττες για το πρωτάθλημα. Μόνο απέναντι στον Ολυμπιακό έχει χάσει περισσότερες φορές στη διοργάνωση. Τσάλοφ και Πέλκας προπονήθηκαν κανονικά, αμφίβολος ο Ζίφκοβιτς, εκτός ο Παβλένκα.

